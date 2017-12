LTO chief pinagbibitiw sa atrasadong plaka

Pinagbibitiw ni House Speaker Pantaleon Alvarez si Land Transportation Office (LTO) chief Edgar Galvante dahil sa kabiguan nitong gawin ang kanyang trabaho partikular na ang mabagal ng pagpapalabas ng mga plaka.

Sinita ni Alvarez ang kapalpakan ni Galvante sa pagdinig kahapon ng House committee on transportation kaugnay sa mga nakabinbing panukalang may kinalaman sa naturang ahensiya.

Hindi nakadalo sa pagdinig si Galvante dahil sumailalim umano ito sa medical treatment, ayon na rin sa dumalong kinatawan ng LTO na si Atty. Jane Leynes.

Giit ni Alvarez kung hindi magawa ni Galvante ang trabaho nito ay mas makabubuting magbitiw na lamang ito.

“If Galvante cannot do his job as LTO chief, the most logical step for him to do is resign…more than one year ka nang nakaupo diyan pero wala pa ring plaka ‘yung mga sasakyan…the most logical thing for you to do is to resign. Ibig sabihin, hindi mo kaya ‘yung trabaho,” ayon kay Alvarez.

Sinabi pa ni Alvarez na minsan na rin siyang naging kalihim ng Department of Transportation (DOTr) kung kaya’t alam niyang hindi naman mahirap kumuha o magbigay ng plaka.

“Ganu’n ba kahirap ‘yung plaka? Naging secretary din ako ng DOTC, Department of Transportation and Communications before. I couldn’t see any reason why hindi natin naibigay ‘yung plaka. Napakasimple na problema ‘yan e,” giit ni Alvarez.

Kaya naman, hiling ni Alvarez kay Galvante na magbitiw na lamang upang makapagtalaga si Pangulong Rodrigo Duterte ng taong may kakayahan na gawin ang trabaho nito.

“Hindi naman mabigat na problema ‘yung plaka. Ang daming supplier ng plaka, basta i-bidding mo lang ‘yan, e ‘di tapos,” dagdag ni Alvarez.