LTO buwagin, walang silbi!

Pinabubuwag na ni Quezon City Rep. Winston ‘Winnie’ Castelo ang Land Transportation Office (LTO).

Wala kasi umanong silbi ayon sa solon ang LTO at ang Motor Vehicle Inspection Service (MVIS) nito dahil hindi naman naaaktuhan ang sunud-sunod na aksidente na kinasasangkutan ng mga dambuhalang trak.

“The LTO appears to be a completely useless agency of government it might as well be abo­lished,” pagkokomento ni Castelo kasunod ng pag-araro ng isang trak sa Batasan-San Mateo road sa hindi bababa sa sampung sasakyan na nagresulta sa pagkamatay ng ilang kababayan at pagkasugat ng iba pa.

Depensa ng nakadisgrasyang tsuper ay nawalan ng preno ang kanyang minamanehong trak.

“What is the use of the LTO’s MVIS if it cannot detect defects in vehicles… especially trucks and buses… before they are registered,” pagdidiin ni Castelo.

Himutok pa ng solon ang ginagawa lamang ng MVIS ay ‘token inspection’ sa mga sasakyan at walang pakialam sa ‘road worthiness’ o kung karapat-dapat ba na bumiyahe ang mga ito sa kalye.

“MVIS has not made any effort to acquire instruments and technology or hire competent people to conduct proper vehicle inspection.

The MVIS indifference, corruption, ineptitude and negligence are killing thousands of innocent people every year. They have to be made accountable,” giit ng solon.

Nauna nang naghain si Castelo na siyang chairman ng House committee on Metro Manila development ng isang resolusyon para maimbestigahan ang serye ng mga aksidente na kinasasangkutan ng mga trak at iba pang dambuhalang sasakyan.

Pinupuntirya ng solon na makapaglangkas ang Kongreso ng mga kaukulang batas para sa road safety at maiwasan ang mga aksidente.





Binanggit ni Castelo na noong 2015 pa lamang ay 129 sa 779 na naitalang fatal accidents sa Metro Manila ay sangkot ang mga trak.

Katumbas ito ng 20 porsiyento ng mga aksidente na nagresulta sa pagkamatay ng mga biktima.