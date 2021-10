LTFRB sa mga oil company: P5 diskuwento ibigay

Umapela ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) sa mga oil companies na bigyan ng malaking diskuwento ang mga pampublikong sasakyan kasabay ng sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo sa bansa.

“We learned that the fuel discount varies from P1-P3 per liter. Ang hiling natin, through the DOE (Department of Energy), na manatili itong discount na ito at kung puwede ngang maitaas up to P5 per liter… at specific for public transport,” ayon kay LTFRB chairman Martin Delgra sagovernment briefing nitong Sabado.

Sinabi ni Delgra na nakipagkoordinasyon na sila sa DOE upang impormahan ang mga kompanya ng langis sa kanilang apela. (Dolly Cabreza)