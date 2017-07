LTFRB PIGAIN SA BACKLOG

Ano ang rason ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) kung bakit natambakan ito ng mga aplikasyon ng mga drayber at sasakyan para sa transport network services? Bakit usad-pagong ang pagpoproseso ng ahensya sa mga aplikasyon?

Gustong malaman ni Kabayan Partylist Rep. Harry Roque ang kasagutan ng LTFRB sa mga naturang katanungan kaya iginiit nito na isailalim sa imbestigasyon ang ahensya.

Sabi ng kongresista, isa sa mga dahilan kung bakit mara­ming Grab at Uber unit ang bumibiyahe kahit na walang kaukulang permit ay dahil ­hindi naaaksyunan ng ­LTFRB ang kanilang aplikasyon.

“LTFRB has admitted there is a backlog. How long does it usually take to process an ­application? What is causing the delay?” tanong pa ni Roque.

Ipinagtataka nito kung bakit hindi kumikilos ang mga Grab at Uber application para makapag-operate samantalang ito lamang ang trabaho ng LTFRB sa sektor ng transportasyon.

“We would like to be given hard, quantifiable data and not just general statement,” diin ng kongresista.

Idiniin naman ni Sen. JV Ejercito na parehong may kasalanan ang ­LTFRB at Transportation Network Vehicle Services (TNVS).

“LTFRB and TNVS both have faults which cause this brouhaha. LTFRB should have approved or rejected application faster. TNVS on the other hand, shouldn’t have allowed units which have no papers at all into their system,” ayon sa senador.

Pinulong ni ­Ejercito kasama si Sen. Grace Poe, ang LTFRB at transport network companies nitong Miyerkules upang mamagitan sa gusot. Nagkasundo naman na hindi muna huhulihin ang mga Grab at Uber na walang permit o provisional authority to ope­rate pero kailangan nilang maghain ng motion for reconsideration.

GRAB UMAPELA NA

Kahapon ay pormal nang naghain ng motion for reconsideration ang Grab Philippines sa pamamagitan ng legal counsel nitong si John Paul Nabua, para bawiin ng LTFRB ang suspensyon sa aplikasyon ng mga bagong drayber at sasakyan ng transport network services.





Iginiit din ng Grab na huwag munang ipatupad ang crackdown sa mga kolorum na transport network services simula sa Hulyo 26.

Bago pa ito ay naghain na rin ng kanilang position paper sa LTFRB ang Grab at Uber para mapasimulan ng ahensya ang pagrepaso nito sa terms and conditions na gumagabay sa mga transport network.

Gayunman, ipinunto ng Grab na hanggang sa kasalukuyan ay wala pa ring nabubuong bagong regulasyon patungkol sa nasabing serbisyo.

“In the present case, more than ­seven months have passed and the Honorable Board, intentionally, failed to promulgate new rules and regulations for TNCs and TNVS as part of its mandate to the detri­ment not only of the TNVS applicants but of the general riding public as well,” sabi ng Grab sa petisyon nito.

Kasabay nito, nagbayad na rin ang Grab ng P5 milyong mu­lta dahil sa paglabag sa iba’t ibang probisyon ng kanilang prangkisa. Una nang nagbayad ng parehong multa ang Uber noong Martes.