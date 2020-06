LTFRB nangako ng balik pasada sa mga lumang jeep

Asahan na sa mga susunod na linggo sa mga kalsada ng Metro Manila ang mga traditional jeepney.

Susundan umano ng mga ito ang balij operasyon ng mga UV Express van, ayon kay Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) Chair Martin Delgra.

Sa isang online hearing ng House committee on Metro Manila development, inalam ni Caloocan City Rep. Edgar Erice ang LTFRB kung kailan muling papayagan ang pagbiyahe ng UV Express at conventional jeepney.

“Next week for both UV and traditional jeepneys,” tugon ni Delgra.

“For Monday, slots will be opened for UV and then followed by the traditional jeepney,” dagdag niya.

‘Di naman nagbigay ng tiyak na petsa ang opisyal para sa matagal nang hinihintay na pagbabalik-pasada ng mga traditional jeepney.(RC)wy