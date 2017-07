LTFRB nagturo sa sigalot sa TNVS

Isinisisi ni Land Transportation Franchi­sing and Regulatory Board (LTFRB) member Atty. Aileen Lizada ang isang dating board sa naging maluwag na paglalatag nito ng regulasyon sa Transport Network Companies (TNCs) gaya ng Uber at Grab kaya nagkaroon ng gulo sa kanilang akreditasyon.

Ayon kay Lizada, nga­yon lamang din sila nagkaroon ng kopya sa master list ng database sa mga active drivers dahil wala silang on hand para malaman kung ilan lahat talaga ang pinagagana ng dalawang ride-sharing transport services.

Inatasan din ng natu­rang ahensya ang Grab at Uber na mag-submit ng kanilang bagong listahan ng accredited operators simula nitong Hunyo 30 sa pamamagitan ng July 11 consolidated order.

Ipinahayag ng dalawang kumpanya na nasa 28,000 kabuuang drivers mula sa Transport Network Vehicle Services (TNVS) ang pinagana subalit kalaunan ay nabunyag ng LTFRB nitong Hulyo 19 lamang na karamihan sa mga drivers ay may “dual citizenship”.

Samantala, humingi naman ng paumanhin ang LTFRB kasabay ng apela sa publiko partikular sa mga tumatangkilik sa app-based ride-hailing services na habaan pa ang kanilang pasensya habang sinusulusyunan ang sigalot na bumabalot dito.

Kinakailangan umanong isailalim sa regulasyon ang mga ito gaya ng iba pang uri ng public transportation.

“Humihingi kami ng paumanhin sa patronizers ng Uber at Grab, pero sana intindihin niyo rin ang LTFRB, kailangan ring i-regulate ang TNVS kasi pantay-pantay lang dapat as we regulate the taxi, PUJ, PUB — hindi exempted ang TNVS…,” saad ni Lizada.

“We see na kailangan ng TNVS pero transition natin ito, please bear with us, give us more understanding and patience. Kailangan talaga may prangkisa ang TNVS for the safety nung riding public.” pagtatapos nito.