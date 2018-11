LTFRB kinalampag sa rollback ng jeepney, bus fare

Iginiit ng isang kongresista sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFR­B) na ibalik ang da­ting minimum fare sa bus at jeepney dahil sa patuloy na pagbagsak ng presyo ng petrolyo.

Ayon kay Deputy Minority Leader at Aangat Tayo Party-list Rep. Neil Abayon, dapat din na ibalik ng LTFRB ang higit sa P500 binayaran ng mga jeepney driver at operator para makakuha ng fare matrix upang magkaroon sila ng karapatan na ma­ningil ng P10 minimum fare.

Binanggit ni Abayon na ang ipinaiiral na P10 minimum fare sa mga pampa­saherong jeep ay hindi na tumutugma sa aktuwal na sitwasyon dahil sa malaki na ang ibinagsak ng pres­yo ng gasolina at diesel sa pitong sunod na rollback.

Idinagdag pa nitong hindi na kailangan pa ang petisyon sa rollback dahil maaari itong gawin ng LTFR­B ‘motu propio’.

“Kayang gawin ‘yan ng LTFRB motu propio ayon sa Sec. 5h of EO (Executive Order) 202. The LTFR­B can simply reverse its last fare setting decision because its bases are no longer prevailing. They do not really need a rollback petition because they just need to reverse their last decision,” paliwanag ng solon na miyembro ng House Committee on Transportation.

Binigyang-diin ni Aba­yon na sa loob ng pitong sunod-sunod na linggo ay patuloy ang pagbaba ng presyo ng mga produktong petrolyo base na rin sa galawan ng pandaigdigang merkado.

“How can the LTFRB stay quiet while commu­ters pay for fuel that is no longer as expensive as it was before?” ani Abayon.