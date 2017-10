LTFRB kampi sa Grab, Uber pumalag

Gigil na gigil at dismayado na ang mga Uber drivers sa bagong anunsiyo ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) na tanggalin ng Uber Philippines Inc., ang ipinapataw na surcharge sa mga pasahero sa rutang nasa labas na ng Metro Manila.

Ipinaabot ng mga Uber drivers kay LTFRB Chairman Martin Delgra III, ang kanilang pagtutol sa pamamagitan ng mga post sa Facebook account na ‘Uber Philippines’.

Iginiit ng mga Uber drivers na hindi patas si Delgra, dahil mas malaki pa umano ang surcharge na ipinapataw ng Grab kaysa sa Uber, pero sila lamang ang sinisita ng LTFRB chief.

“Grabe naman ang LTFRB, surge naman ngayon ang pinag-iinitan sa Uber. Bakit ang Grab wala bang surge? ‘Di kaya maraming magagatas sa Uber? Nagtatanong lang po,” sambit ng isang Uber driver.

Nabatid na binigyan ng 10-araw ng LTFRB ang Uber para magpaliwanag kaugnay sa kanilang ipinapataw na surcharge.

Nalaman na nagpapataw ng P80 surcharge kapag gumamit ang mga Uber drivers ng Skyway, Magallanes at C-5 maging sa exit points ng Bicutan at Sucat; P100 naman sa exit points ng Alabang, Filinvest at Susana Heights; at P60 sa east area ng Metro Manila tulad ng Antipolo, Rizal.