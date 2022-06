LTFRB ‘di tatakbuhan mga operator sa ‘libreng sakay’

Iginiit ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) na nabayaran nila ang mga operator na lumahok sa “Libreng Sakay” program ng ahensiya.

Ayon kay LTFRB Exe cutive Director Christina Cassion, kung may operator man na hindi nagbayad sa kanilang driver ay hahabulin nila ang mga ito.

“Normally, when we pay the operator there is a liquidation report. And when they submit the liquidation report, there is a report that the drivers have already been paid,” paliwanag ni Cassion sa interview ng ANC nitong Huwebes, Hunyo 23.

“If this is really not true when we will go after the operators,” pagtiyak ng opisyal.

Nanawagan din si Cassion sa mga tsuper na huwag iparating sa media ang kanilang karaingan kundi dapat silang maghain ng reklamo sa mismong tanggapan ng LTFRB upang magawan agad ito ng aksyon.

Idinagdag pa ng opisyal na maaari rin magsampa ng reklamo ang driver sa Department of Labor and Employment dahil ang isyung ito ay sa pagitan ng employer at employee.