LTFRB CRACKDOWN VS UBER, GRAB

Pinanindigan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) ang desisyon nito laban sa Uber at Grab transport services sa gitna na rin ng pinaigting na kampanya ng gobyerno laban sa illegal ride-sharing operations.

Ayon sa ahensya, simula sa Hulyo 26 (Miyerkules), manghuhuli na sila ng mga Uber at Grab driver na walang Certificate of Public Convenience (CPC) o Provisional Authority to Operate (PAO).

Tinatayang aabot sa 50,000 Uber at Grab drivers ang maaapek­tuhan nito at hindi ma­kakabiyahe dahil sa ka­walan ng kaukulang akreditasyon para makapag-operate.

Nilinaw ng LTFRB na hindi suspendido ang Transportation Network Companies (TNCs) subalit ang mga sasakyan na mayroong CPC o PAO lamang ang papayagan na makapag-operate bilang Uber o Grab.

Sa isang pahayag, binigyan-diin ni LTFRB chairman Martin Delgra na kinakailangan nang hulihin ang mga kolorum na Uber at Grab upang maging patas sa mga re­gulasyon na ipinatutupad para sa mga bus, UV express, taxi at pampublikong jeep.

“We cannot have one rule regarding colorum for them and another rule for the rest of the modes of public transport, i.e. bus, UV express, taxi and PUJ. Where service is imbued with public interest, no less than the safety and welfare of the riding public is concerned, regulations become priority,” paliwanag ni Delgra.

“Right now, they are not cooperating,” dagdag nito.

Dapat aniyang maki­pagtulungan ang mga TNCs sa pamamagitan ng pagsusumite ng mga naaangkop na impormasyon na makapaglilinaw sa mga isyu.

Sa ipinalabas na memorandum circular ng LTFRB, nakasaad na epektibo sa Hulyo 21, 2017, wala nang ipala­labas na provisional authority ang ahensya para makapasada ang may mahigit sa 15,000 private cars na miyembro ng Uber at Grab na nag-apply sa LTFRB.

UBER PAYAG SA NEGO

Humihingi ng negosasyon ang pamunuan ng Uber sa gitna ng nakaambang crackdown sa kanilang hanay.





Naniniwala pa si Laurence Cua, general manager ng UBER na hindi lamang ang publiko ang maaapektuhan sa pagtigil sa operasyon ng libu-libong Uber car kundi maging ang mga drayber na ginagamit nang kabuhayan ang ride-sharing service.

“It’s going to be incredibly bad. We have several thousands of people relying on Uber to be both drivers and be passengers on it,” ani Cua.

Kamakailan ay pinagmulta ng LTFRB ng tig-P5 milyon ang Uber at Grab dahil sa pagpapalusot na makabiyahe ang mga kolorum.

Pinalagan naman ni Sen. JV Ejercito ang desisyon ng LTFRB na ipatigil ang PAO para sa Uber at Grab pero wala umano siyang pinapanigan sa isyu.

Plano ni Ejercito na magpatawag ng pulong upang makabuo ng kasunduan ang magkabilang panig.

Sinabi naman ni Senador Grace Poe, chair ng Senate committee on public services, na hangga’t hindi maayos at mapabuti ang mass transportation, dapat isantabi muna ng LTFRB ang desisyon nitong suspendihin ang mga bagong aplikasyon mula sa Uber at Grab.

Kinuwestyon naman ni Quezon City Rep. Winston Castelo, chairman ng House committee on Metro Manila development, kung bakit lumala ang problema ng operasyon ng Uber at Grab.

“Ang unang tanong natin sa LTFRB bakit ang laki ng backlog sa pagpoproseso ng permit. Bakit tinatanggap ang aplikasyon pero hindi naman inaayos kaya ang resulta ang daming colorum,” ani Castelo.