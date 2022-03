LTFRB binara taas-pasahe sa dyip

Supalpal sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) ang petisyon ng ilang transport group na magtaas ng pamasahe sa dyip.

“In justifying its decision, the Board said it had to judiciously balance the rights of the riding public who are mostly dependent on the public transport system vis-à-vis the right of the operators to financial returns,” saad ng LTFRB sa kanilang resolusyon.

Ang petisyon ay inihain ng mga grupong 1-Utak, Pasang Masda, ALTODAP at ACTO, na humihiling na gawing P14 ang minimum na pamasahe sa dyip.

Ipinaliwanag rin ng LTFRB na mismong ang National Economic Development Authority (NEDA) na ang nagsabi na maraming maapektuhan sa pagtataas ng pamasahe.

“NEDA stated that any petition for fare adjustment, permanent or provisional, is a matter of paramount public importance as it will create an accelerated increase on the prices of basic commodities and services,” saad ng ahensya.

Kapalit ng taas-pasahe, fuel subsidy ang sagot ng pamahalaan para sa mga tsuper at operator na pinapahirapan ng patuloy na pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo.

Ibig sabihin, mananatili pa rin sa P9 ang minimum na pamasahe sa dyip. (Mark Joven Delantar)