LRT-2 tumirik sa palyadong signaling system

Natigil ang operasyon ng Light Rail Transit (LRT) Line 2 kahapon nang tanghali matapos na magkaroon ng aberya ang kanilang signaling at communication system mula V. Mapa station hanggang Claro M. Recto Avenue station sa Maynila.

Sa abiso ni Light Rail Transit Authority spokesperson Atty. Hernando Cabrera, isang oras na naging limitado ang biyahe ng kanilang mga tren dahil sa aberya.

“LRT-2 signaling ang communication systems between V. Mapa and Recto stations down. LRT-2 on limited operations-Santolan to V. Mapa and back only since 3:30 pm,” pahayag ni Cabrera sa kanyang Twitter account.

Sa isa pang tweet ng LRT-2, humingi ng paumanhin ang pamunuan nito dahil sa pangyayari at patuloy umanong kinukumpuni ng kanilang engineering at maintenance team ang aberya.

Ito na ang ikalawang beses na naglimita ng biyahe ang LRT-2 ngayong linggo. Noong Miyerkoles ay nilimitahan din nila ang biyahe mula Santolan hanggang Araneta Center-Cubao station dahil sa pagkasira ng kable na nagsu-supply ng kur­yente sa mga tren sa pagitan ng J. Ruiz at V. Mapa station.