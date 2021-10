Nahinto ang operasyon ng Light Rail Transit Line 2 (LRT 2) nitong Sabado ng umaga dahil sa lobo.

“The Light Rail Transit Authority Line 2 system is currently implementing a CODE RED/temporary Stop Operations due to entangled balloon in-between Pureza Station and V. Mapa Station,” saad ng pamunuan sa Twitter post.

“Intervention is on-going. We apologize for the inconveniences,” dagdag nito.

Makalipas naman ng may 30 minuto ay nagbalik operasyon na ang tren. (IS)