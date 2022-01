LRT-1 walang biyahe

Inanunsiyo ng Light Rail Manila Corporation (LRMC) na suspendido muli ang operasyon ng Light Rail Transit Line 1 (LRT-1) ngayong Linggo, Enero 30, 2022.

Sa paabiso ng LRMC, na siyang nangangasiwa sa operasyon ng LRT-1, layunin nitong bigyang-daan ang completion o pagtatapos ng isinasagawa nilang upgrade sa signalling system ng tren.

Inaasahan namang magbabalik ang normal na operasyon ng LRT-1 sa Lunes, Enero 31, 2022.

“LRT-1 operations will be temporarily suspended this Sunday, January 30, 2022, to give way to the completion of the upgrade of its signalling system,” anunsiyo ng LRMC.

Matatandaang sini­mulan ng LRMC ang pagpapalit ng signalling system ng LRT-1 noong Nobyembre 28, 2021 at muling ipinagpatuloy noong nakaraang Linggo, Enero 23. (Dolly Cabreza)