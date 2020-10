LRA contractor tumiba ng P20B

Kinuwestiyon ng Commission on Audit (COA) ang legalidad ng Land Titling Computerization Project (LTCP) ng Land Registration Authority (LRA) na bukod sa hindi aprubado ng Pangulo ay lugi ang pamahalaan.

Sa audit report ng COA ay kinuwestiyon nito ang Build-Own-Operate Agreement (BOO) ng LTCP na lumabag sa Republic Act 77198 dahil walang mandatory approval ng Pangulo ng bansa at sa loob ng 10 taon ay kumita ang private partner ng LRA na Land Registration Systems Inc., (LARES) ng P21 billion sa loob lamang ng 10 taon.

Ang LARES ang kinontrata ng LRA noong taong 2000 para sa pagpapatupad ng Information Technology Network and Database Infrastructure Project.

Ayon sa C0A ang titling project ay hindi naipatupad hanggang 2005.

Lumitaw din sa report ng COA na ang BOO documents ay pawang hindi certified true copies kabilang dito ang presidential approval sa pamamagitan noon ni Executive Secretary Ronaldo Zamora na may petsang July 31,2000.

Ang titling project na pinondohan ng P3.483 billion ay kumita na ng P21B at sa nasabing halaga ay P20B ang napunta sa LARES habang P1B lang sa gobyerno.

Giit ng COA walang revenue sharing arrangement sa kontrata kaya malaki ang ikinalugi ng gobyerno.

Luma na din umano ang software na ginagamit ng LARES at dalawa lamang sa 10 software licenses ang ginagamit sa proyekto.

” LRA is allowing the use of 12 “outdated” network switches, “causing security vulnerability and possible performance defect due to bugs.”ayon sa COA.

Bilang depensa sinabi ng LRA na ang alegasyon ng COA na may iregularidad sa proyekto ay pawang walang basehan, giit ng ahensya ang BOO contracts ay iprinisinta sa Pangulo sa pamamagitan ng National Economic Development Authority (NEDA).

“Since the President chairs the NEDA Board, NEDA Board approval already carries with it the president’s approval,” ayon sa LRA.(Tina Mendoza)