LPGMA bet ng mga Pinoy consumer

Nakakasigurado na ang LPG Marketers Association (LPGMA) Party-list ng di-bababa sa isang puwesto sa susunod na Kongreso base sa pinakabago at huling survey ng Social Weather Stations (SWS) para sa mga party-list group bago ang halalan sa Mayo 9.

Sa SWS survey na isinagawa noong Abril, panlima ang LPGMA kung saan pinili ito ng 3.02% ng respondents o katumbas ng mahigit 1.3 milyong botante.

“This is a result of the information campaign that we have been conducting over the past year about the importance of consumer safety and providing access to fair-priced liquified petroleum gas (LPG) in the market,” ani LPGMA Rep. at first nominee Allan Ty bilang tugon sa magandang resulta ng survey.

Napakalaki ng pag-angat ng LPGMA Party-list nakaraang buwan kung ikukumpara sa kaparehong survey ng SWS noong Marso kung saan ay pang-30 ito sa 1.19% o katumbas ng mahigit 500,000 boto.

Sinabi ni Ty na nakatulong nang malaki ang kanilang pag-iikot sa mga komunidad upang mabatid ng mga mamamayan na ang LPG ay isang importanteng produkto para sa milyon-milyong tahanang Pilipino at kailangang siguruhin ang kaligtasan ng lahat ng mga gumagamit nito sa pang-araw-araw.

Nananalig ang kinatawan ng LPGMA Party-list na magpapatuloy ang kanilang representasyon sa Kamara lalo’t kailangang protektahan ang mga Pinoy consumer laban sa mga mapagsamantalang illegal dealer na nagbebenta ng mga substandard at depektibong LPG na maaaring pagsimulan ng sunog na maaaring makakitil ng mga buhay at makawasak ng mga ari-arian.