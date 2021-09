LPA nagpapaulan sa Eastern Visayas, Mindanao

Isang Low Pressure Area (LPA) na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility (PAR) ang nagdadala ng pag-uulan sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao, ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (Pagasa).

Ayon sa Pagasa, ang LPA ay huling namataan sa Guiuan, Eastern Samar.

Kung hindi magbabago ng galaw ng LPA ay hindi ito inaasahang magiging isang bagyo sa loob ng 24 oras subalit kung magbabago at maging bagyo ay papangalanan itong Bagyong ‘Lannie’.

Ang buntot ng LPA ay naghahatid na anila ng pag-uulan sa Eastern Samar, Samar, Northern Samar, Dinagat Islands gayundin sa Zamboanga Peninsula, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, at Surigao del Norte.

“Under these conditions, isolated flash flooding and rain-induced landslides are possible,” ayon sa Pagasa.

Maliban sa LPA, nakakaapekto rin sa pag-uulan sa Visayas at Mindanao ang weather system na intertropical convergence zone (ITCZ).

“The ITCZ is a belt near the equator where the trade winds of the Northern Hemisphere and Southern Hemisphere meet, usually causing LPAs or thunderstorms,” paliwanag ng Pagasa.

Sa Luzon, kabilang ang Metro Manila, ay inaasahan namang magiging maganda ang panahon, maliban sa kalat-kalat na pag-ulan sa hapon. (Tina Mendoza)