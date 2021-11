Loyzaga chill lang: Imperial sinangkot sa Alodia, Wil break up

Ang daming naloka sa blind item ni Xian Gaza sa Facebook. Tungkol nga ito sa magdyowang social media influencer na nagkahiwalay, dahil umano sa isang artista.

Heto nga ang blind item niya sa kanyang Facebook account:

“Sinetch itey na isang sikat na influencer ang na-caught in the act ng kanyang nobya matapos mag-notify sa naiwang ipad ang isang real-time grab booking papunta sa isang malaking hotel sa Parañaque?!

“Ang kanyang nobya ay agad-agad dumiretso sa nasabing hotel… at dahil very famous influencer couple sila sa ating bansa with over 10 million followers, naka-secure ng key card si nobya matapos niyang chika-chikahin ang mga tao sa front desk.

“After magpa-picture sa kanya ng mga hotel staff, agad-agad siyang kumaripas paakyat ng kwarto at pagbukas niya ng pinto eh laking gulat niya nang kanyang makita sa kama ang isang Star Magic artist na kayakap ng kanyang jowa!

“Omg nakakaloka maaarsss!!! hindi ko kinaya mygaaahd! sinetch itey??”

Well, blind item nga at walang masyadong clue.

Pero, dahil sa mga kasunod na pinost niya, nagkaroon ng ideya ang mga fan.

“How sweet naman… very strong relationship!” komento ni Xian sa photo nina Barbie Imperial at Diego Loyzaga na nagpapakita na maganda ang kanilang relasyon.

At ang huling post niya, “Good night po sa lahat except kay Barbie Imperial.

Ang hula ng marami, sina Wil Dasovich at Alodia Gosiengfiao ang tinutukoy na mga sikat na social media influencer. Na nagkahiwalay nga kamakailan.

So, iniuugnay nga ni Xian si Barbie sa hiwalayan nina Alodia at Wil. Trending nga sa Twitter ang kuwentong ito.

Pero, may mga nag-uutos kay Barbie na kasuhan is Xian, dahil sobrang mapanirang puri ang kuwentong ito sa kanya.

Anyway, tila direktang sagot naman ni Diego kay Xian ang post niya sa Instagram na, “Don’t get caught up in all that noise. Its just noise. My baby gurl and I are chillin. So sit back, relax, enjoy life.”

Nag-comment din si Barbie sa post na `yon ni Diego na, “Aww mahal ko!”

Sabi naman ng nanay ni Diego na si Teresa Loyzaga, “Enjoy children! Dance to the noise!” (DS)