Low sex drive (2)

Dear Dra Holmes: (shortened feb 18 letter)

I am 48, married fr 27 years to a 50 yo man.

Ilang beses ko na nadakip na may ka-flirt ang asawa ko; one time sa motel.

Pinapatawad ko pa rin sya para sa mga anak namin. Gusto nyang magbago, even attending Christians fellowship and being baptized.

Tapos nahuli ko siya uli na may kasamang ibang babae.

Dahil sa mga ginawa nya nawalan na ako ng tiwala at pagmamahal sa kanya

Wala na akong gana sa kama, once a wk lang ang kaya ko; pero sya, halos araw-araw. Hindi na ako malambing dahil nawalan na ako ng tiwala at pagmamahal sa kanya.

Ginagawa ko ang dapat kong gawin bilang isang asawa pero minsan nakakapagod na… I suggested a separation pero ayaw nya… ano po ba ang dapat king gawin dra… pls help

Dear Ms Chavez:

Maraming salamat sa sulat mo na unang pinublish nang buo noong nakaraang Lunes, Pebrero 18. Doon tinanong ko sa inyo kung kaya ninyong iwanan ang inyong asawa. Mahalaga ito sa larangan ng pera. In other words, masusupurtahan po ba ninyo ang inyong sarili? Mahalaga rin po ito sa larangan ng emosyon. Kaya mo bang tumira na wala ang asawa mo? Kaya mo ba ang tsismis na siguradong susunod sa buhay mo dahil dito? Kaya mo bang mawalan ng kaibigan na kakampi sa asawa mo?

Kung ang sagot mo sa mga tanong ay oo, super suwerte po kayo. Sa a­king opinion, mas mabuti po na maghiwalay na kayo. Wala akong duda na ayaw niyang maghiwalay kayo. Mas maayos ang buhay niya kapag nandiyan sayo—pagkain niya, mga sinusuot niya, ang kalini­san ng bahay na tinitirahan niya ay nakadepende lahat sa iyo.

Kaya lang po, ang asawa ninyo ay mara­ming ginawa na masakit sa’yo. Kahit nahuli mo na siya, hindi pa siya tumigil. ‘Yan ang isang malaking dahilan kaya wala kang gana makipagsiping sa kanya. Mahirap sa karamihan ng mga babae magustuhan pa ring makipagsiping sa isang lalaking wala na silang pagmamahal.

Inaasahan ko na mula ngayon, ang buhay mo mula ngayon ay mawawala na ang pagkukunyari at pagsisilbi sa isang taong hindi mo na mahal. Ingat—MG Holmes

Si Dra. Holmes ay nagsusulat sa Abante 3X a week. Sulatan siya sa Facebook sa. http://www.facebook.com/drmargieholmes Panoorin siya sa Walang Echos sa Abante Tonite Facebook tuwing Huwebes, 7:00pm.