Lovi super tili sa surpresa ng dyowang afam

Halos malusaw sa tuwa si Lovi Poe nang sorpresahin siya ng kanyang foreign boyfriend na si Montgomery Blencowe sa ipinakita nitong larawan sa kanya.

Tumili sa kilig si Lovi na pinoste ang kamay ng kanyang dyowa na may hawak na frame. Ang frame ay may nakalagay na movie poster ni Lovi, ang “Malaya” na ipalalabas sa mga susunod na araw.

Ibinalandra ni Lovi ang malasakit ng kanyang boyfriend sa kanya at sa career niya kahit ilang buwan na silang hindi nagkikita dahil sa COVID- 19.

“A framed poster of #Malaya hanging guess where?…in LA!” sey ni Lovi.

Sa Los Angeles naka-base ang dyowa ni Lovi. Mababasa sa karugtong na caption ang kasiyahan ni Lovi sa sorpresa ng boyfriend niya sa kanya.

“Bubba, this is the sweetest surprise and most thoughtful gesture ever (until you find another wat to top this, which you always do!) Thank you for being my confidant and biggest cheerleader. Virtual hugs and kisses for no. I miss you, Bubba! (definitely Not bubbles) @monteblencowe.”

Lalong tumindi ang pananabik ni Lovi na makita at makasamang muli sa Amerika ang kanyang nasabing kasintahan dahil sa frame. (Rey Pumaloy)