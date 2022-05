Lovi ‘sinaniban’ ni Da King sa taping

Mana sa ama! Sinaniban ng Da King!

‘Yan ang komento ng mga tao sa taping ng ‘Flower of Evil’ na pinagbibidahan nina Lovi Poe, Piolo Pascual.

Yes, mala-FPJ nga raw ang datingan ni Lovi bilang police detective sa inaabangang Pinoy remake ng ABS-CBN ng “Flower of Evil” nila ni Piolo.

Maangas, malupit, ang paglalarawan ng mga netizen kay Lovi sa behind-the-scenes video na pinost ng aktres sa Instagram. Makikita sa video ang slow motion na pagtalon ni Lovi sa swimming pool para iligtas si Piolo.

“Jacob, andiyan na ko! Remember this iconic scene from #FlowerOfEvil? Shooting this with @piolo_pascual is definitely one for the books! Check out this BTS,” sey ni Lovi.

Bilib na bilib ang netizens na todo papuri kay Lovi dahil hindi na raw niya kinailangan ng double para sa eksenang iyon.

“Slowmo vibe FPJ ang datingan. We are so proud of you and your Papa FPJ,” komento ni sandranicoles.castillo_.

“Like father like daughter…bagay na bagay action star… sumunod sa yapak ni FPJ,” sabi ni sant.osa6781.

“Wow. Grabe! Pang-action star ka na talaga Lovi! Galing,” sabi ni Jorel_calixto.

Para naman kay imjaysonmill, “This is so exciting! @abscbn is really doing great! Every year pataas ng paatasal at paganda ng paganda ang quality ng mga projects! Proud to be a Kapamilya Supporter here.

Nakaka-excite dahil isa na namang Philippine adaptation ng sikat na K-drama ang gagawin ng ABS-CBN. Ito nga raw ang unang Pinoy drama series na mapapanood sa 16 markets sa Viu at sa Hunyo na ito ipapalabas. (Dondon Sermino)