Lovi Poe preggy?

Naghihinala ang mga fan ni Lovi Poe na baka raw buntis ang idolo nila. Eh kasi naman, sa mga tweet nito, parang may pahiwatig na ang takaw-takaw nito, at naghahanap ng kung ano-anong pagkain, like matamis o maasim.

“The problem with me is that I can eat everything I need to eat for the day in one sitting and still be hungry,” unang post niya.

“Tell me about it! I need something salty… oh now I need something sweet,” kasunod na tweet niya.

Oh, ‘di ba? Parang may pahiwatig na naglilihi ang mahusay na aktres. Aba, sinabayan pa yata niya ang bestfriend niyang si Heart Evangelista, ha!

Oh, puwede rin naman sabihin na baka pinaglilihian ni Heart si Lovi, kaya napasa sa dalaga ang style ng paglilihi, na tipong malakas kumain, at pabago-bago nang panlasa, ha.

Pero sa Instagram stories ni Heart, mababasa mo ang kakulitan niya pagdating sa paglilihi. Like, may hirit siya na gusto niyang kumain ng ‘chicken’ at agad naman siyang pinagbibigyan ng mister niyang si Sen. Chiz Escudero.

Pero, kasunod ng hirit niya na type niyang bumili ng mamahaling gamit, pero siyempre tinawanan lang ‘yon ng mister niya.

“Akala ko lahat puwede,” natatawang say ni Heart.

Going back kay Lovi, medyo malabong mabuntis siya sa ngayon, dahil sabi nga niya, kung ang pagpapakasal nga ay wala pa sa isip niya, ang mabuntis, magka-baby pa kaya agad-agad?

Sa ngayon, enjoy siya na kasama ang boyfriend niyang foreigner, ganun na lang muna.