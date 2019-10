Lovi nagpa-picture sa kaaway ni Heart

Naloka ang ilang netizen sa muling pagsasama nina Marian Rivera at Lovi Poe sa isang photo kasama rin si Ai-Ai delas Alas, na kuha sa nakaraang airing ng Sunday Pinasaya, sa GMA 7.

Isa itong pagkakataon na hindi normal lalo at may common denominator ang dalawa, at ito ay si Heart Evangelista. Matalik na kaibigan ni Lovi si Heart, at hanggang ngayon ay hindi pa rin nagkakaayos sina ­Marian at Heart dahil sa isyu noon na may kinalaman kay Dingdong Dantes.

Nagsama sa isang pelikula sina Heart, Lovi at Marian, at ito ay sa remake ng ‘Temptation Island’. Naging controversial sina Marian at Heart dahil sa isyu ng pagbabanta, na ang tanging saksi ay si Lovi.

Dahil hindi naman direktang magkaaway sina Lovi at Marian, civil at professional sila sa isa’t isa, gaya sa nakaposteng photo nilang tatlo nina Ai-Ai.

Floyd dedma sa

hamon ni Pacquiao

Minsan pang naghamon si Sen. Manny Pacquiao sa isang re-match kay Floyd Mayweather sa Instagram posting nito kasama si Jack Ma, ang Chinese businessman at co-founder ng ­Alibaba.

Sa posting ni Manny sa kanila ni Jack Ma habang nage-ensayo ng boxing routine nila, nanawagan si Manny sa mensahe niya kay Mayweather na muli silang magsa­bong sa ring.

“Floyd Maywea­ther if you want a real fight, fight with me,” ang subtitle na nakasulat sa video post ni Manny.

Nakihalo rin si Jack Ma at sinabi ni Manny na kung nais nito ng “exhibition fight” ang nasabing business tycoon ang bahala sa kanya.

Nasa China si Manny, sa mismong tahanan ni Jack Ma, at suspetsa ng mga supporter ng Boxing Champ may nilulutong colla­boration ang dalawa sa susunod na laban nito, kabilang na nga ang re-match kay Mayweather kung kakagat sa ­hamon ang huli.

Hindi ito ang unang pagkikita nina Manny at Jack Ma, ang una ay sa Hong Kong nang maimbitahan ang Pinoy pride ng huli para sa isang business meeting.

Anyways, hindi pa kumakagat si Mayweather sa mensahe ni Pacman at wala pa rin ­siyang reaksyon sa hamon.

Solenn sa January 2020 manganganak

Sa unang buwan ng Ja­nuary nakatakdang magsilang ng kanyang unang sanggol sa asawang si Nico Bolzico si ­Solenn Heussaff. Sa ­posting nito sa kanyang Instagram ng photo nilang dalawa ng hubby niya habang lantad ang kanyang malaking tiyan sa 2-piece swimsuit na suot niya, ibinalita niyang sampung linggo na lang ang hihintayin para sa kanyang panganganak.

Kung susumahin, mid-January magsisilang si Solenn. First time na ipinakita ni Solenn ang kanyang tiyan nang walang suot na kahit na ano.

Hindi masipat ng mga follower nito kung nagtamo na ng stretch mark ang tiyan ng aktres dahil sa pagbubuntis.

Glaiza, David pareho ng trip sa buhay

Hindi lang sa travel o pagliliwaliw sa abroad ang ­bonding nina Glaiza de Castro at ng kanyang foreigner boyfriend na si David Rainey, kundi maging sa sports.

Magkasamang lumahok sa marathon ang magkasintahan nitong nakaraang linggo sa Porac, Pampanga at pumuwesto si David sa third place.

Nakaposte sa Instagram ni David ang dalawang larawan na kuha sa awarding at makikita nga na nakatayo siya sa 3rd place box. Sa unang larawan ay magkasama sila ni Glaiza sa 1st place box habang nakataas ang kanilang mga kamay na sign ng pagwawagi nila.

Hindi sinabi sa post pero mukhang pumuwesto si Glaiza sa 1st place dahil dito sya nakatayo kasama si ­David. Sey nga ng foreigner, proud siya sa aktres.

Hindi na nga tago ang lovelife ni Glaiza kay David. Naibahagi na sa social media ang estado ng personal life nito kung hindi siya mismo ang gumagawa, ang kanyang boyfriend at nagpapaskil.

Ito ang ­kauna-unahan at official na romantic relationship ni Glaiza sa mahigit sampung ­dekada na nya sa showbiz.