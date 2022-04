Lovi mahal ng Poe family

Hindi nakalimutan ni Lovi Poe na batiin at i-post pa sa kanyang Instagram account ang picture nilang dalawa ng kanyang pamangkin, ang anak ni Senator Grace Poe Llamanzares na si Bryan Llamanzares.

Birthday ni Bryan at sa birthday message ni Lovi, sinabi nito na caring at selfless daw ang anak ni Sen. Grace at kahit na siya ang tita, mukhang si Bryan pa ang may mga payo o advices sa kanya.

Sabi ni Lovi, “To the Nephew who is caring and selfless when he gives his Tita very sound advice, your thoughtfulness & friendship mean a lot to me… and not just because we’re family.”

At least, ‘di ba, ngayon talaga mas ramdam na may magandang relationship talaga si Lovi sa pamilya niya on her Dad’s side. Nauna na nga rito ang post naman niya na nagkita-kita sila with Sen. Grace family at boyfriend niya na si Monty Blencowe sa U.S.

Shayne tinanghal na drama princess ng GMA

Nagulat talaga ang Kapuso star na si Shayne Sava at first time raw niyang narinig nang i-introduce siya sa naging online mediacon ng “Raisang Mamay” bilang GMA Afternoon Prime Drama Princess.

O ha, may title na si Shayne bukod sa pagiging Starstruck Ultimate Female Survivor.

“Actually, noong marinig ko po ‘yun kanina, hindi ako makapaniwala. Sabi ko, ‘totoo ba ‘yung naririnig ko?’

“Sa ngayon po, ang pakiramdam ko, sobra lang po akong proud and happy sa mga pinagpaguran po namin na mga crew, staff, director, cast and proud. Parang sobrang sasabog po ang puso ko.”

Sey pa niya, “Ngayon ko lang po siya nalaman at sobrang kinikilig po ako ngayon.”

Si Shayne ang gaganap na anak ni Ai-Ai delas Alas sa Raising Mamay. At para kay Shayne, tila surreal din dito na ka-eksena niya at masasabing equally bida sila rito ni Ai-Ai.

“Sobrang saya ko kasi siyempre, lumaki po ako na siya po ang pinapanood ko, mga movies niya. Before po kasi, nakikita ko lang siya sa screen. Pero ngayon, nakakasama ko na siya, nayayakap ko na siya, nakakausap. Very honored po ako na makasama ko si Mamay, maka-eksena ko siya.”

Dimples sumakit likod sa sipa ng anak

May pangalan na ang ikatlong baby ni Dimples Romana na malapit na niyang ipanganak, “Elio.” Pronounced as EE-lee-oh.

Nag-post si Dimples ng video ng tiyan niya habang makikitang gumagalaw ang baby sa loob ng tummy niya at tinapik-tapik naman ng anak niyang si Alonzo.

Sabi ni Dimples, ramdam na raw niya ang sakit ng likod niya kaya pinakikiusapan niya itong hinay-hinay lang.

Sinabi rin ni Dimples ang dahilan kung bakit Elio ang napili nilang ipangalan sa anak. Aniya, “Nung nag-iisip kami ng name for Baby E, I had prayed prayers for guidance and discernment in many of the aspects in my life. But one thing in my momma heart stuck and that was, even when we have been tested and challenged as a family, somehow everything around us still felt bright and sunny and warm. I guess when we feel we lack love and security the most, it is the love of a Father who overlooks our imperfections that comes shining through.

“And we feel that from all the love showered on us by our family and closest friends. I’m glad we found friends for keeps.”