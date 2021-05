Lovi, Kris binuhay libido ng mga barako

Patalbugan sa kaseksihan ang mga ‘borta beauties’ na sina Lovi Poe, Kris Bernal sa Instagram. Ang dalawang ito ay kinaiinggitan ng maraming babae dahil sa kanilang toned body at nagmumurang abs.

Parehong naka-bikini ang dalawa sa kanilang post.

Si Lovi ay nakahiga patagilid sa beach bench suot ang black two piece. Napa-wow uli ang kanyang mga supporter sa kaseksihan niya.

Kakaiba rin naman si Kris sa blue ruffled two piece bikini nito habang nakaupo at umiinom ng juice. Definitely, makikita sa porma ang batak niyang pigura.

Walang itulak kabigin sa dalawa sa pagkakaroon ng mabangis na kaseksihan.

At kahit sa ganda ay magkaiba ang dalawa. Sultry ang dating ni Lovi, sweet naman si Kris.

So, sino kaya sa kanila ang mas nakakabuhay ng libido niyo?

Dominic hindi huhuthutan si Bea

Unti-unting humahabol sa yaman ni Bea Alonzo ang rumored boyfriend niyang si Dominic Roque. May business nga itong pinasok, isang gas/fuelling station.

Nakaposte sa Instagram ni Dominic ang opening ng kanyang gas station na matatagpuan sa Marikina City. Hindi na nga puwedeng maliitin si Dominic ng mga basher pagdating sa pera. At malabo ngang huthutan ni Dominic si Bea, na iniisip ng iba.

Pero marami rin naman ang dedma lang sa buhay ni Dominic, dahil mas mahalaga sa kanila ay ang pagmamahal nito kay Bea.

Zanjoe, Josie hiwalay na

Magdyowa pa kaya sina Zanjoe Marudo at Josie Prendergast? Kapansin-pansin na walang paramdam si Zanjoe sa IG post ni Josie na nagbabalita sa natapos nitong eye surgery.

Makikita sa Instagram nito ang larawan ng surfer na may gauze ang kanyang left eye. At ni wala ngang komento, like si Zanjoe.

Ang huling balita namin kina Zanjoe at Josie ay noong 2019 pa.

Very private ang relasyon nina Zanjoe at Josie. Hindi sila masyadong nagpu-post na magkasama, pero alam ng mga fan na namalagi si Zanjoe sa Siargao para sa Pinay-Aussie surfer.

Anyway, ang madalas na sun exposure, tubig dagat ang isa sa mga rason ng irritation sa mata ni Josie, dahilan para operahan siya.

Zsa Zsa pinarangalan ng UE

Kinabog ni Zsa Zsa Padilla ang ibang mga travel content vlogger, nang kilalanin siya ng University of the East saa kanyang mga feature ng iba’t ibang lugar sa YouTube.

Ipinagyabang ni Zsa Zsa sa Instagram ang Certificate of Recognition mula sa UE.

Nakasaad sa certificate na “useful” at informative” sa mga estudyante ang mga vlog ni Zsa Zsa.

“This certificate of recognition is awarded to Ms. Zsa Zsa Padilla for her series of educational videos in her Buhay ProbinZsa segment on YouTube, which are useful and informative for the Tourism and Hospitality Management of UE Manila,” bahagi ng mensahe kay Zsa Zsa na mula sa College of Arts and Sciences Department of Tourism and Hospitality Management ang COR.

Sa May 25 pa igagawad ang parangal kay Zsa Zsa pero natanggap na niya ang photo copy nito.