Lovi, Janine mambubulabog sa LA LGBTQ+ Film Fest

Binahagi ni Lovi Poe na unang mapapanood ng mga Kapamilya sa Amerika ang girls love film nila ni Janine Gutierrez na “Sleep With Me” sa 40th Los Angeles Outfest LGBTQ+ Film Festival sa July 19.

Nagpasilip nga si Lovi sa mga aabangan ng mga viewer sa picture na pinost niya sa Instagram kung saan hahalikan niya si Janine.

Sey ng aktres, “Hey LA, see you for #sleepwithme’s world premiere at the 2022 Outfest LGBTQ+ Film Festival! Can’t wait for you to get to know Luna and Harry @janinegutierrez in this film – a piece of @givemesam’s heart Tickets to the festival in my link in bio. Hope to see you there!”

Ang pelikula na ito ay collaboration ng Project 8 Projects, Dreamscape Entertainment, at iWantTFC ng ABS CBN.

Binahagi naman ni Janine at ng manunulat at direktor ng serye na si Sam Lee ang kanilang pananabik sa unti-unting pagbunga ng kanilang pinagtrabahuhan. Makikita sa Instagram nina Janine, Direk Lee ang bagong release na poster ng “Sleep With Me.”

Tulad nina Lovi at Janine, excited na rin ang kanilang mga fan sa unang pagsasama nila.

Komento ni @solidpaunine1, “Harry and Luna both beautiful and good actress in this generation. Pagalingan tyak kayo dito ni @lovipoe Excited to watch this… 🔜#SleepWithMe.”

Post ni @nitz.reyes.9, “both smart and best actress!!”

Saad naman ni @belenheidi, “Wow may aabangan naman kay Idol Janine.”

Sa ngayon, wala pa ngang ni-rerelease ang iWantTFC o Dreamscape sa magiging playdate ng pelikula sa Pilipinas. (Dondon Sermino)