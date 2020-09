Lovi, Heart paseksihan sa paglalaba, pag-order

Kaaliw ang magkaibigang Lovi Poe at Heart Evangelista, ha!

Kanya-kanya silang eksena sa Instagram, na kinaaaliwan ng mga netizen ngayon.

Kasi naman, itong si Heart, nagpaandar ng ‘look’ niya sa loob ng kotse, sa kung paano raw ba siya kapag umo-order via ‘drive-thru’.

Eh, sa itsura ni Heart, para nga siyang nasa cover ng isang international magazine, na super ganda ng outfit, at may mga mamahaling alahas na suot.

Kaya reaksiyon ng mga fan, kung sila raw ang in charge para magbigay sa order ni Heart, matutulala raw talaga sila.

At `yun na nga, hindi nagpakabog si Lovi, dahil ipinakita naman niya ang ‘look’ niya habang naglalaba, ha! Ang seksi-seksi sa suot niyang bath robe, with matching super high heels, at expose pa ang kanyang legs.

All smile rin si Lovi, na akala mo rin ay nasa isang sexy magazine, ha! Kaya ang mga netizen, natulala na oo nga, dapat ay ganun daw ang tamang paglalaba, para masaya, na make it fancy nga raw habang naglalaba, na sana all fresh habang naglalaba, at kung ano-ano pang nakakaaliw na mensahe ng mga fan.

Well, sa sobrang stressful nga ng buhay ngayon, masarap ding makabasa ng mga ganiyan, na naaliw ang mga tao, sa simpleng pagpapa-cute, paandar ng mga artista natin, ha! (Dondon Sermino)