Lovi, Heart kabugan ng eksena sa abroad

Kung may pelikula na dapat pagsamahan sina Lovi Poe, Heart Evangelista, dapat ang working title ay “Sa’yo ang Paris, Sa’kin ang US”.

Paligsahan kasi ang dalawang aktres sa pagbalik-balik nila sa Paris at Amerika. Si Heart ay dumalo ulit sa fashion event sa Paris. Si Lovi ay dumalaw sa dyowa niya sa US, at sumama sa mga event doon.

Mistulang Hollywood star nga si Lovi nang dumalo sa red carpet premiere ng “Moulin Rouge” sa Pentages Theater.

Kinunan ng mga Paparazzi si Lovi habang rumarampa sa red carpet.

Suot ang one-piece leather tailored dress, hindi talaga nagpakabog ang Pinay beauty sa mga kasabayang Hollywood star.

Kat Dovey pabor sa condom, aborsyon

Namumukod-tangi sa lahat ng cast ng “High On Sex” si Kat Dovey na may nakakalokang opinyon tungkol sa “condom” at “abortion”.

Posibleng sambahin si Kat ng mga nagsusulong ng safe-sex at tutol sa unwanted pregnancy.

Sa presscon ng nabanggit na serye, tinanong namin sina Angela Morena, Denise Esteban, Kat sa usapin ng “condom”, kung pabor ba silang ilagay ang mga ito sa mga eskuwelahan partikular sa high school, para maiwasan ang pagbubuntis at sakit na rin.

Sumagot si Angela na hindi siya pabor. No rin ang sagot ni Denise.

Pero si Kat, diretsong “of course” ang sagot dahil siya mismo ay nakasaksi sa mga kaklase niya na nagsi-sex sa loob ng paaralan.

Parehong hindi rin pabor sa “abortion” sina Angela at Denise. Pero, suportado ni Kat na gawig batas ito sa Pilipinas.

“Everyone deserves to decide for their body,” sabi ni Kat na lumaki sa ibang bansa.

Marami raw karanasan si Kat sa isyu ng sex at pang-aabuso.

Ang ‘High On Sex’ ay dinirek ni GB Sampedro.

Yassi feeling Hollywood star sa Barcelona

Mas malawak ba ang network ni Yassi Pressman kaysa sa ibang Philippine based star, pagdating sa international connection?

Kung maka-yate naman kasi si Yassi sa Spain, talbog talaga, at pagkayaman-yaman ng itsura niya, ha!

Tumambling sa gulat ang mga netizen sa pinoste ni Yassi na video ng pagsakay nila sa private yacht sa Barcelona.

Makikita ang bonggang interior ng yate, na maihahalintulad sa mga inaarkila ng mga international star. May pa-Champagne pa ang team ni Yassi.

Sponsored ng isang party host, na si Aimad Brown o @brownbcn (Instagram), na pinasalamatan ni Yassi sa kanyang message.

“We got a boat yesterday & it day was a greeeat day. Thanks kuya & gracias por hacer esto realidad @brownbcn,” sabi ni Yassi.

Kaya naman ni Yassi ang mag-rent ng private yacht sa Spain. Pero siyempre, dahil wais sap era si Yassi, hindi ito maglulustay ng libong dolyares para sa ganung kapritso.