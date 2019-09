Lovi ganadong magtrabaho kahit may jet lag

Obviously, ang rumored-boyfriend na Hollywood producer (he’s a British) na si Montgomery Blencowe ang dahilan kung bakit palagi sa Los Angeles, California si Lovi Poe.

But in fairness to her, kapag kailangan naman siya ng mother studio niyang GMA-7, umuuwi naman kaagad si Lovi.

Like last week, dahil kailangan siyang mag-taping for “Tadhana” (hosted by Marian Rivera) dahil naka-cast siya sa isa sa 2nd anniversary specials ng weekly afternoon anthology ng Kapuso network, umuwi naman siya kaagad just in time for the taping of “Yaya CEO”.

Eh, according to Lovi na tinaguriang premier actress ng Siyete, gusto niya ang madramang buhay ng dating OFW (overseas Filipino worker) na naging successful sa buhay at ngayon ay CEO (chief executive officer) ng sariling kompanya.

Saka type rin daw ni Lovi na magdrama nga ulit sa telebisyon, kaya umuwi’t nag-taping para sa “Tadhana”.

Actually, bumilib nga raw kay Lovi ang mga nakasama niya sa taping ng two-part episode ng “Tadhana” dahil kahit kagagaling nga lang sa biyahe ay sobrang ganado raw ng sexy actress/singer sa taping.

Ang galing-galing nga raw ni Lovi sa kanyang drama scenes.

“Very inspiring kasi ‘yung role ko sa ‘Tadhana’. I really like it. Maraming mai-inspire sa naging buhay niya as OFW hanggang ngayon na sobrang successful na siya sa buhay at isa na siyang CEO.

“For sure, mai-inspire rin ang mga makakapanood ng ‘Yaya CEO,’” sabi ni Lovi.

Actually, type kong panoorin ang two-part episode ng “Tadhana” episode na mag-start mamayang 3:15PM dahil sa Abante News Online show ko rin ay marami akong naiinterbyu abroad na katulad din ng success story ng dating OFW na ginagampanan ni Lovi sa “Tadhana”.

Parang si Sylvia Orlando ng London, United Kingdom na na-feature ko sa “Anything Goes” online show ko na dating domestic helper na dumanas ng pagpapahirap ng mga naging amo, pero ngayon ay very successful na sa lugar na ‘yon at may ilang restaurants at sauce factory na, plus may iba pang businesses, huh!

Anyway, going back to Lovi, malamang ba umikot muna sa iba’t ibang drama show ng kanyang mother studio dahil wala pa raw siyang gagawing teleserye.

“Right now, I’m happy na balik-drama ako sa TV dahil sa role ko sa ‘Tadhana,’” dagdag pa ni Lovi.

Mukhang tama nga ang sinabi sa akin ng isang malapit kay Lovi na kahit in love ang sexy actress/singer, basta pagdating sa work ay hindi siya puwedeng magpabaya, huh!