Lovi ‘di malimot karanasan kay Dua Lipa

Ginawang Quiapo to Cubao, o Cubao to Quiapo na lang ni Lovi Poe ang pagpunta sa Los Angeles, California USA para makasama ang kanyang dyowang foreigner.

Kailan lang ay nasa Pilipinas pa ang aktres, ngayon nasa Amerika na ito at nanood ng concert ng international singer na si Dua Lipa.

Nasa posting ni Lovi ang ilang larawan ng panonood nito nang nasabing show. May resibo pa ng video kung saan sinasabayan pa ng aktres ang kanta habang hawak nito ang isang cocktail drinks.

Nasa larawan din na halik-halik nito ang kanyang dyowa, at nagpapasalamat sa treat nitong concert sa kanya.

Parang sobra-sobra ang naging pagod sa trabaho ni Lovi kaya ninais nitong makapagbakasyon at makasama ang kanyang boyfriend.

“Absolutely on a Future Nostalgia hangover. This was much needed break and night out with one of my faves @dualipa. Thank you Bubba for this treat!” sabi ni Lovi.

Hindi nalalayo si Lovi kay Pia Wurtzbach, na laging sinusundan ang dyowang si Jeremy Jauncey sa abroad makapiling lang ang mahal. (Rey Pumaloy)