Lovi, BF lovebirds sa LA

Ang bongga lang at natapos na ni Lovi Poe ang shooting ng “In Between Goodbyes” movie nila nina Tony Labrusca at Marco Gumabao for Viva Films kaya nakapunta siya ng Los Angeles, California at nakapag-spend ng Christmas with her boyfriend, ang Hollywood producer na si Montgomery Blencowe.

Obvious nga na sobrang saya ni Lovi sa LA dahil kasama niya si Mont.

Nag-message ako kay Lovi at tinanong ko siya kung hanggang kailan siya mag-stay sa LA at sinabing, “Till after New Years I’ll be here.”

Akala ni Lovi ay papunta rin ako sa LA dahil nandoon sina Richard Gutierrez, Sarah Lahbati at Zion, pero sabi ko, imposible dahil maraming work nga.

Anyway, mukhang busy sina Lovi at Mont sa pamamasyal, kaya hindi ko na siya inabala pa.

Ang saya lang makita ni Lovi na obvious na sobrang in love kay Mont na mukhang sobrang in love rin sa kanya.

Ang bongga!

Pops naloka sa holiday season traffic

Nakabalik na kahapon ng bansa ang ex-couple na sina Pops Fernandez at Martin Nievera.

Kung ang iba ay sobrang in love, sila naman ay sobrang friends.

Happy sila sa status nila ngayon.

Nauwi man sa hiwalayan ang pagsasama nila, naging mabuting magkaibigan naman sila. True friends talaga!

Nice!

Sa tsikahan namin kahapon ni Pops habang pauwi siya ng bahay from the airport, nag-comment ako ng, “Ang bongga! Inabutan mo na walang traffic sa atin!”

“Hindi rin. Nata-traffic nga ako ngayon habang pauwi ng bahay. Tsismis lang yata ‘yung walang traffic. Hahaha!” sey niya at biniro ko na baka nag-aabang sa kanya ang mga tao sa kalye, kaya ma-traffic sa dinaanan niya dahil sabi sa akin ng isang friend ko ay hindi naman ito na-traffic sa EDSA.

Anyway, rest day raw ni Pops kahapon.

“Bukas (today) and on Monday, rehearsal kami ni Martin. Two days ang rehearsal namin, pero puwede naman daw magpahinga muna today. Hahaha!”

Ang rehearsal nila ay para sa New Year’s countdown show nila sa The Tent at Solaire on Tuesday.

Bale kasama nila doon ang pamilya nila.

Last year din, sa Solaire nag-New Year’s eve celebration si Pops courtesy of Martin, pero that time ay hindi siya kasali sa show, pero sa The Royal Affair on Tuesday, silang dalawa na mismo ang performers!

Ang saya-saya lang!

Happy Sunday!

Pero, alam mo, Dondon, hindi ako happy habang nagde-deadline dahil ang tindi ng acid reflux ko.

Ang hirap, kaya ramdam ko ang paghihirap ni Regine Velasquez-Alcasid kapag nagkaka-acid reflux attack siya.

Sayang at medyo busy sila ng mister na si Ogie Alcasid at ng lahat ng mga kasama nila sa bakasyon nila sa Sydney, Australia dahil hindi ako nasasagot ng singer/songwriter nang mini-message ko siya kahapon.

Asking him sana kung ano ‘yung ginagawa ni Regine kapag nagkaka-acid reflux attack. Natatandaan ko kasi na sa isang tsikahan ay nabanggit ng Asia’s Songbird na may na-discover siyang mabisang gamot sa acid reflux.

Anyway, sa earlier text ko kay Ogie at tinanong ko siya kung hanggang kailan sila mag-stay sa Australia ay nasabi niyang hanggang January 2 sila doon.