‘Love you…’ KC inspirasyon si Apl.de.Ap

Halo ang reaksiyon ng mga netizen sa photo ni KC Concepcion na nakaakbay siya kay Apl.de.Ap. Kasi nga, kasama rin nila sa photo, nagkaakbay rin siya sa isa pang Fil-Am na kaibigan nila, si Jordan Andino.

May mga kikiligin na sana, dahil finally, o so far, ito ang photo na talagang magkalapit, magkadikit sina KC at Apl.de.Ap. Ang tagal na nga nilang nali-link, at kumpirmasyon na lang mula sa dalawa ang inaabangan ng lahat.

“My homeboys!!! The coolest peeps I can ask for. Thank you for always inspiring me & helping me make America feel like home. Love you both so much!!! @apldeap @fork_knife #FilipinoAmerican #FilipinoPride #FilAm fam,” sabi ni KC.

So, dapat bang lagyang ng malisya ang naturang photo? O nagkaroon ba ng pruweba ang mga fan na may namamagitan nga kina KC at Apl.de.Ap?

Heto nga ang pagtatalo-talo ng mga netizen:

“Beautiful couple with their bestfriend,” hirit ni sweet island.

“Sino po ang couple? Nakalagay po kasi sa hashtag na #fam,” sagot ni jeagarcia.

“Wala pong couple. They are close friends. People who are not related to you but are very your very close friends and are as important to you as your family,” hirit naman ni agaluna.

“Hindi niyo po ba na-gets caption ni KC? My homeboys, meaning tropa, friends na boys,” saad ni wengayez.

“May masasabi pa ba kayo? Kaibigan ni KC sina Jordan at Apl. Wag niyo ng gawan ng isyu at mababa lang ang IQ na hindi maka-catch up kung ano ang ibig sabihin ng picture na ito!” sabi ni Jocelyn.

“Bobo na lang talaga ang magbibigay ng malisya sa photo na `yan!” se pa ni weng.

Pero siyempre, ang dami pa ring nagsasabi na bagay sina KC at Apl. Na pareho silang mabait. Na sana ay aminin na nila kung ano man ang meron sila.

Kaloka! (Dondon Sermino)