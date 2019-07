Love triangle paboritong tema ng mga Pinoy

SPECIAL FEATURE



Ni: Ruel Mendoza



TANAW-BALIK:

Pinagpipistahan pa rin ng maraming netizens ang Bea Alonzo-Gerald Anderson-Julia Barretto love triangle.



Love talaga ng mga Pinoy ang ganitong mga iskandalo sa mga artista. May kanya-kanya silang opinyon, haka-haka at meron silang kinakampihan.

Sa social media, malalaman kung sino ang Team Bea, Team Gerald at Team Julia.



Sa mga Pinoy movie, paboritong tema na ang mga love triangle. Gustong-gusto natin sa mga drama ang mga nagbabangayan na dalawang babae para sa atensyon ng iisang lalaki. Sino ang inagawan at sino ang nang-agaw?



Kaya heto ang ilang pelikula na puwedeng i-connect sa nangyaya­ring issue ngayon kina Bea, Gerald at Julia…

NAGALIT ANG BUWAN SA HABA NG GABI (1983)





Isa sa pinakamagandang pelikula na dinirek ni Danny Zialcita na tungkol kina Miguel (Dindo Fernando) at Stella (Gloria Diaz) na nagkaroon ng secret affair dahil hindi na sila masaya sa kani-kanilang asawa. Kasal si Miguel kay Delza (Laurice) na isang workaholic wife and mother, at kasal naman si Stella kay Dimitri (Eddie Garcia) na isang bakla pala. Explosive ang mga dialogues ng confrontations nila Delza at Stella. Kabilang na ang famous line na ito: “Nand’yan ba ang asawa ko, na asawa mo, na asawa ng bayan?”











BELOVED (1985)





Kuwento ng isang pagkakaibigan nila Adora (Nora Aunor) at Renee (Hilda Koronel) na nasira dahil sa pang-aagaw ni Renee sa fiancé ni Adora na si Dindo (Christopher de Leon). Ang paggamit ng kapangyarihan at paglalamang sa kapwa ang naging sandata ni Renee kung bakit niya pilit na inagaw si Dindo. Pero ang isang lihim na handang ibulgar ni Ver (Dindo Fernando) laban kay Renee ang siyang sisira dito kaya nauwi ang lahat sa isang madugong trahedya. Mula sa direksyon ni Leroy Salvador, masusubukan dito kung hanggang saan puwedeng pagtakpan ng pagkakaibigan ang kasalanan ng isa. Sa ending ng pelikula, nasabi lang ni Adora ay “Bullsh*t!”







ASAWA KO, HUWAG MONG AGAWIN (1987)





Mula sa direksyon ni Emmanuel Borlaza, kuwento ito ni Cathy (Vilma Santos) na nagkaroon ng hindi magandang pakikipaghiwalay sa kanyang boyfriend na si Mike (Gabby Concepcion). Nakilala niya ang isang may asawang lalaki, Bert Paredes (Eddie Gutierrez) na hindi masaya sa piling ng kanyang misis na si Dr. Alice Paredes (Amalia Fuentes). Pinapakita rito ang epekto ng isang unhappy marriage at pati ang kanilang mga anak (Sheryl Cruz and Gretchen Barretto) ay naaapektuhan sa pagkakaroon ng illicit affair ng kanilang ama.

Heto ang memorable line ni Vilma: “No woman can seduce a happy husband, pag hindi mo pa rin maintindihan ‘yan bakit hindi mo sampalin ang sarili mo para matauhan ka!







UNA KANG NAGING AKIN (1991)





Kuwento ito ni Nicolas (Gabby Concepcion) na ikakasal na sana kay Vanessa (Dawn Zulueta) nang bigla itong mawala nang mag-crash ang sinasakyan nitong helicopter sa gubat ng Palawan. Nagkaroon ito ng amnesia at inalagaan siya ni Diosa (Sharon Cuneta) na isang kilalang artist. Naging pangalan na ni Nicolas ay Darwin, at kinasal at nagsama sila ni Diosa bilang mag-asawa. Hanggang sa muling maaksidente si Nicolas at unti-unti nang bumalik ang memor­ya nito na siyang nagbura sa mga magagandang alaala niya kay Diosa. Mula sa direksyon ni Laurice Guillen, naging pamoso ang linya rito ni Diosa kay Vanessa na “Hindi ako ang nang-agaw, ikaw ang nang-agaw!”











IISA PA LAMANG (1992)





Mula sa panulat at direksyon ni Jose Javier Reyes, kuwento ito ni Arman (Richard Gomez) na ikakasal na sa isang disenteng babae na si Betina (Maricel Laxa) pero nagawa pa rin niyang mahulog sa isang misteryosang babae na si Clara (Dawn Zulueta) na hindi niya alam ay nagtatrabaho bilang isang prostitute para matustusan ang pagpapagamot ng kanyang anak. Ang masama pa nito, naging kept woman si Clara ng stepfather ni Betina na si Ramon (Eddie Gutierrez). Mapangahas ang mga dialogues nila Maricel at Dawn sa pelikula tulad ng “Ginamit mo lang ako dahil hindi ka makakuha ng isang puta!” at “Aaminin ko, binili mo ako. Pati kaluluwa ko inangkin mo na rin. Pero hindi iyon sapat na dahilan para pigilan mo ang nararamdaman ko.”











IKAW ANG LAHAT SA AKIN (1992)





Kuwento ito ni Cesar (Richard Gomez) at ng asawa siyang si Anna (Maricel Laxa) na ang ambisyon ay ang magkaroon sila ng malaki at mamahaling bahay dahil iyon ang patunay na isa silang successful na mag-asawa. Pero habang tutok si Anna sa pagpapayaman nila, nabaling ang atensyon ni Cesar sa isang simpleng babae, ang teacher ng kanilang anak na si Agnes (Janice de Belen). Mula sa panulat at direksyon ni Jose Javier Reyes, matatapang din ang mga linya na binitawan ni Maricel sa pelikula tulad ng “Paano ka nakakatulog sa gabi, gayong alam nong nakikipagsawsawan ka sa asawa ko?!”











MINSAN LANG KITA IIBIGIN (1994)





Matagal nang magkaibigan sina Stella (Maricel Soriano) at Monique (Zsa Zsa Padilla) pero ang estado nila sa buhay ang siyang naging problema. Isang successful na TV host si Monique at simpleng housewife lang si Stella. Ang kanyang mister na si Dave (Gabby Concepcion) ay hindi rin umaasenso kaya naging dahilan iyon kung bakit ayaw pang bigyan ng anak ni Terry ang kanyang mister. Nahingahan ng problema ni Dave si Monique na siyang naging simula ng isang sikretong affair na mauuwi sa isang madugong confrontation ng magkaibigan. Directed by Chito Roño, tumatak ang naging confrontation ni Terry kay Monique: “Huwag mo akong ma-Terry-Terry! Ang tanong ko sagutin mo! Are you fucking my husband?” Sumagot si Monique ng: “Minsan!”











NO OTHER WOMAN (2011)





Isang mayamang heredera si Kara (Anne Curtis) na inakit ang isang furniture store owner na si Ram (Derek Ramsay) na may maganda at maasikasong asawa na si Charmaine (Cristine Reyes). Nabighani sa pagiging free-spirit ni Kara si Dave samantalang para siyang ibon na nasa isang hawla kapag kasama nito ang pamilya ng kanyang misis. Pero hindi nagtagal nang mabuking ni Charmaine ang tinatagong relasyon nila Kara at Dave. At bilang misis, hindi siya magpapatalo sa isang kabit, kahit na isang heredera pa ito. Mula sa direksyon ni Ruel Bayani, pinalakpakan ang mga confrontation scenes dito nila Anne at Cristine. Kabilang na ang eksena sa swimming pool kunsaan nag-dialogue si Cristine ng: “Alam mo kasi ang marriage parang exclusive village. Kailangan mong bantayan para hindi makapasok ang mga squatters.” May sagot naman diyan si Anne: “You can call me anything you want: a snake, a bitch, an other woman. But I will never be a pathetic, boring housewife.”