Love birds sa Italy: Sarah, Matteo kinabog lambingan ng mga bagets

Super enjoy, at na-in love talaga ang mag-asawang Matteo Guidicelli, Sarah Geronimo sa Italy. Ang dami nilang pinapasyalan, kinakainang mga bonggang restoran.

“A beautiful cannoli evening in Sicily,” chika ni Matteo sa mga photo nila ng misis na si Sarah.

“Both first timers in Sicily and let me tell you, we fell in love with the place! It was so beautiful, from the colors of the historic structures, the people, small tight hilly roads and of course the food!” saad pa ni Matteo.

Pero, ang mas napansin talaga sa mga photo na pinost ni Matteo, na kahit ang simple-simple ng dating ni Sarah, sobrang elegante nga raw, at ang ganda-ganda.

Ang matamis na ngiti niya ang nagdadala kung bakit lalong gumaganda ang kanyang awra.

“Sobrang expensive ng looks ni Sarah. Kagalang-galang talaga, na kahit may asawa na, simple pa rin.”

Well, akala mo nga ay mga teen ager nga sina Sarah, Matteo na ngayon pa lang nagsisimulang mag-date, dahil ini-enjoy talaga nila ang isa’t isa. Kaaliw rin na ‘love birds’ ang tawag sa kanila ng mga netizen, at ng mga kaibigan nilang artista. Talbog pa nila ang mga bagets sa pagdi-date.

At siyempre, abang-abang, at super tukso pa rin ang mga fan, na sana pag nasa Pilipinas na sila, at bibilang lang ng ilang buwan, may anunsiyo na sila na buntis na si Sarah.

Ang taba ng imahinasyon, di ba?

Pia super rampa sa New York

Ang hindi nagagawa sa Maynila, nagagawa sa New York City.

Ganiyan ilarawan ni Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach ang buhay niya mula noong nakasungkit siya ng korona.

Well, ganiyan naman talaga ang buhay ng mga sikat na celebrity, na kailangan pa nilang magpunta sa ibang bansa, para malayang magawa ang mga gusto nila.

Marami kaming kilalang sikat na artista na nagpupunta ng abroad para lang mamasyal, mag-shopping. Sa Pilipinas nga kasi, palaging may mga sumusunod sa kanila, at kadalasan ay naiistobro nga sila.

Kuwento nga ng isang sikat na aktor, na kahit nasa restoran siya, susubo na lang ng pagkain, biglang may lalapit para mag-selfie. Na hindi naman niya magawang tumanggi, di ba?

“Enjoyed the cool but sunny weather. This is something I don’t get to do much in Manila…to just walk around and appreciate nature in the city,” sabi ni Pia.

Well, para sa mga celebrity, mas mahirap naman kung super rampa na kayo sa sarili niyong bansa, pero ni ayaw kayong makita, malapitan ng mga tao, di ba?