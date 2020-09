Louie Ignacio’s #DEepexPRESSIONs, matutunghayan sa Fundacion Sanso

Ang Galerie Joaquin, kasama ang Fundacion Sanso, ay kinagagalak ipaalam sa lahat ang tunkol sa Louie Ignacio’s 9th solo exhibition at Philippine premiere ng #DEepexPRESSIONs, isaang maikling pelikula may kaparehong pamagat, ay naimbitahan para sa screening at kumpetisyon ng mga institusyong pampelikula at sining biswal sa Barcelona, Roma at Delhi ngayong huling kwarter ng 2020 Pilit na ikinukubli sa pamagat ang salitang DEPRESSION, ang pangmalakasang damdaming naramdaman ni direk Louie, mula sa kawalan ng lakas, kalungkutan at pagkalitong dulot ng COVIC 19 pandemhya at ang Enhanced Community Quarantine na ating pinagdaanan at naransanan noong March hanggang Hunyo.

“Locked up in my room, and listening to all the sad news, I could not help but feel depressed for the many persons affected, especially the frontliners who risked and lost their lives for the sake of serving our country. Hearing news of people getting sick, and not knowing what to do and how I could help, I painted, and made this film. Art is my refuge,” salaysay ni Ignacio, na ang ginagawang mga likhang para sa sining biwal ay masasaya, buhay na buhay na tanawin at flower paintings, at hindi niya kinakaila ang kanyang pagkilala kay Ginoong Sanso nilang isa sa kanyang artistic influences.

Aniya:“I am proud to say that Sanso is one of the painters who inspires me. When I had a show, and he told me that one of my works was “his”, I was so proud. It was the highest compliment he could have given me. And so I am happy to have this solo exhibition at his museum. I have always dreamed of having this, and now it is here.”

Tulad ni Ignacio, si Ginoong Sanso. ang pagpipinta ang naging pamamaraam upang maibsan at malimutan ang pait at sakit na dinulot ng Ikalawang Pandaigdigang Digmaan. Si Sanso ay nasa kasibulan ng pagbibinata ng dumating at nangyari ang World War II sa Maynila

Para kay Sanso, ang sining biswal ang kanyang naging kaligtasan. Ang pagpipinta niya sa kanyang grotesque black series ay naging malaking kaagapay niya para maalis ang traumang naranasan dahil sa digmaan. Kalaunaan, muli niyang natagpuan ang kanyang kapayapaan at inner bearing sa coasts ng Brittany, na siyang naging inspirasyon niya para lumikha ng colorful seascapes at florals matapos ang masalimuot na pangyayari sa buhay ng dakilang maesto.

Pagtatapos ni direk Louie Ignacio, “During the ECQ, I painted and donated some of my works to Artists’ Pool, a fundraiser to help our frontliners. But even without doing that, I know that by making art, I am also contributing to making the world a better place; primarily for me, but then also to those who see the beauty and the solace that these paintings and this film expresses. Beauty does not always appear in what is happy. Sometimes, it appears even in the bleakest times. As Feodor Dostoevsky says, ‘Beauty will save the world.’ And it has done so, for me.”

“#DEepexPRESSIONs” ay matutunghayan mula September 10 hanggang October 7, 2020 at may online reception sa September 18, 4pm. Para sa iba pang impormasyon, maaring tumwag sa Galerie Joaquin (+632) 7239253 or kaya ay mag-email: info@galeriejoaquin.com. Bahagi ng mga kikitain ay ibibigay sa Fundacion Sanso Art Student Scholarship Fund na sa kasalukuyan ay may tinutulangang 11 iskolar at may 3 na nakapagtapos na sa pag-aaral.