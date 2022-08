Lotto jackpot puntiryang taasan pa

Pag-aaralan ng Philippine Charity Sweepstakes Office (PCSO) ang pagtataas ng minimum jackpot prize ng mga lotto game.

Sa pagdinig ng House Committee on Appropriations ngayong Martes, nagtanong si Valenzuela City Rep. Eric Martinez kaugnay ng mga minimum na jackpot prize ng mga laro sa lotto.

Ayon kay Dr. Larry Cedro, PCSO Assistant General Manager for Cha¬rity Sector ang minimum na jackpot prize para sa P6/42 ay P6 milyon, para sa 6/45 ay P9 milyon, para sa 6/49 ay P16 milyon, para sa 6/55 ay P30 milyon, at para sa 6/58 ay P50 milyon.

“Taking the cue from the (PCSO) chairman (Junie Cua) na ‘pag malaki ‘yong premyo mas maraming tumataya so why not give it a try, study it, na baka puwedeng ‘yong floor prize…. itaas na natin to encourage more bettors,” sabi in Martinez.

Ayon kay Cua mas marami ang tumataya kapag malaki na ang jackpot prize.

Sinabi ni Cua na pag-aaralan ng PCSO ang suhestyon ni Martinez. (Billy Begas/Eralyn Prado)