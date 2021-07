Lotlot sa pag-asam ng malaking kuwarta

Hindi ko maiwasang mag-isip sa tunay na sinasabi ng panaginip ko kaya gusto ko sanang malaman ang opinyon mo. Sa panaginip ko kasi, naging biglang yaman ako at aking pamilya nang sa akin daw ipinamana ng aking lolo ang malaking lupa namin sa probinsya at naipon din niyang pera. Sa sumunod na eksena ng panaginip ko ay nasa isang mansyon na kami o basta malaking bahay at mayroon pang sasakyan. Pero sa totoong buhay ay buhay pa naman ang aking lolo at kahit malapit ako sa kanya, tingin ko ay hindi naman niya ipapamana lang sa akin ang lahat ng maiiwan niya. Sign ba ito na magiging mayaman ako nang biglaan? Thank you in advance.

– Angelo

Kapag naging mayaman ang isang tao sa kanyang panaginip, kadalasan ay senyales ito na kailangan mong bantayan ang pinansyal at materyal na aspekto ng kanyang buhay, lalo na ang mga hakbang o plano na kanyang ginagawa para kumita o maabot ang mga goal niya.

Pero sa iyong panaginip, sinasabi nito na hinahangad mo ng pera pero wala kang ginagawa para makuha ito sa sarili mong paraan. Kahit naging mayaman ka at nakatuntong pa sa isang mansyon, hindi nito nadagdagan ang sarili mong yaman at posibleng sinasabi nito na gusto mong makuha ang tagumpay o anuman sa goal mo nang hindi dumadaan sa anumang mahirap na proseso.

Ang marangyang pamumuhay din sa panaginip ay senyales na ikaw ay magastos. Kailangan mong ikonsidera ang pagkakaroon ng lifestyle na sumasang-ayon sa iyong kita sa ngayon.

Nangangahulugan din ang pagkakaroon ng yaman dahil sa pamana, na malaki ang chance na matalo ka sa sugal o kaya ay sa investment mo.

Pero kung sa panaginip mo ay binahagi mo ang nakuha mong yaman, nakapokus na ito ngayon sa pagiging loyal mo sa iyong kasama sa buhay at pinatutunayan din na malakas ang iyong pagkontrol sa sariling emosyon at pakikipag-ugnayan sa ibang tao. Magandang sign din ito na makakatanggap ka ng malaking opurtunidad na magpapayaman sa iyo sa hinaharap.

