Lotlot nalungkot sa Janine, Rayver hiwalayan

Marami ang nanghihinayang ngayon na nauwi rin sa break-up ang relasyon nina Janine Gutierrez at Rayver Cruz.

‘Yung mga nanghihinayang ay ‘yung mga fans ng dalawa na nasubaybayan ang relasyon nila at mga malalapit na kaibigan nina Janine at Rayver. Nanghihinayang din sila dahil open sa lahat na very close si Rayver sa pamilya ni Janine, lalo na sa ina ng actress na si Lotlot de Leon.

Pero meron din naman kaming mga nababasang comments na nagsasabing nandiyan na, “Nagtaka nga ako naging sila, hindi sila bagay.” “Napo-fall yata si Rayver sa kasama niyang host, si Julie Anne (San Jose). Si Janine naman, sa leading man niya.”

Si Paulo Avelino ba ito?

Sey ng mga basher: Aga laos, pang-Net25 na lang

Dinepensahan ni Lolit Solis ang desisyon ni Aga Muhlach na sa halip na sa malaking networks tumanggap ng trabaho, sa Net25 na ito mapapanood.

Magiging Game Master ito ng bagong game show ng naturang network. Kaso, bina-bash kasi si Aga ng mga netizens na may nagsasabing, “pang Net25 na lang daw.” Nandiyan pa ang mas harsh nga na comments tulad ng “Laoscean Deep” na raw ito at marami pang-iba.

Tingin namin, nagulat lang siguro ang ibang netizens na napakadalang lang ni Aga na mapanood sa telebisyon at sa NET25 pa niya napiling lumabas na siyempre, kung pagiging major networks ang classification, malayo pa talaga.

Pero ayon sa Instagram post ni ‘Nay Lolit, sinabi niyang, “Ang harsh naman ng reaction sa pagtanggap ni Aga Muhlach ng hosting job sa Net 25. Para naman sobra na sabihin na demolition, eh lumalaban naman ang Net 25 sa TV production ngayon.”

So, abangan nga natin kung may “magic” si Aga sa gagawing game show.

Yassi natakot kay JC

Isa sa mga hit Korean movie ang “More Than Blue” noong ipinalabas ito ng 2019 na ngayon ay binibigyan ng Pinoy adaptation ng VIVA Films at mapapanood na sa VIVA Max simula sa November 19.

Kung sa Korean, sina Kwon Sang Woo at Lee Bo Young ang nagbida, dito sa Pinoy adaptation ay sina JC Santos at Yassi Pressman. Para kay Yassi, isa ito sa pinaka-proud siyang project at sey niya rin, matagal na rin daw itong pinaplano na ngayon ngang pandemic na ikasa na.

All praises din kay Yassi ang writer ng movie na si Mel del Rosario at ang director nito na si Nuel Naval, lalo na kapag nakikita nga nila ang malaking maturity ni Yassi ngayon bilang isang actress.

Tawa naman ng tawa si Yassi nang matanong ito tungkol sa “pwet exposure” raw ni JC sa movie. “Napalakas yata ang tawa ko,” sey niya.

“Never pa po akong nakakita no’n sa quarter ko. It was quite shocking but JC was very, very comfortable. So ‘yung nakita niyo sa trailer, papasok po ako sa loob ng banyo.”

Pinakita pa ni Yassi kung paano siya at naging reaction niya no’ng moment na nakita raw niya sa monitor pa lang.

“Hindi ko po kayang pumasok sa eksena. I had to gather myself and really breath and just focused. Nagulat lang po ako to say the least. Hahaha!”

Pero sa isang banda, ang More Than Blue ay dramahan at magpapaiyak talaga sa mga manonood.