‘Lotlot and friends kami!’ Rabiya tawang-tawa sa pagkatalo

Nakabalik na sa Los Angeles, California ang team ni Miss Universe Philippines Rabiya Mateo.

Bagama’t hindi nasungkit ni Rabiya ang Miss Universe crown, masaya ito at gusto niyang alalahanin ang mga magagandang experiences niya ng naturang pageant.

“It was such a beautiful moment to represent you, Philippines. I am forever honored to be part of the legacy, of our history. In my heart, I did everything I can.

“I made a lot of sacrifices people can’t sometimes see. Early call time. Late night rest. Trying to be sane and motivated. It was a challenge but it made me so much stronger everyday. Salamat mga kababayan! Mahal ko kayo!” sabi ni Rabiya.

Special mention ni Rabiya ang Miss Universe Philippines creative director Jonas Gaffud sa lahat ng tulong at suporta throughout the whole pageant: “I know how much you’ve sacrificed for me. I love you Mama J!”

Ngayon ay nagagawa na nilang pagtawanan ang mga nangyari sa Miss Universe. Sa isang post ni Jonas, nilagay niya ay: “Lotlot and friends on the way back to LA. hahahahahahaha!”

Sey rin ni Rabiya, “Lotlot and friends! Never a dull moment with these people.”

Lotlot as in lose o talunan sa competition. (Ruel Mendoza)

Mateo suportado mga frontliner

Samantala, sa social media account ni Rabiya Mateo, mapapansin ang kanyang malasakit para sa mga medical workers. Ang pagtulong sa kanila ngayong panahon ng pandemya ang isa sa kanyang isinusulong na adbokasiya bilang licensed physical therapist, at nagtuturo rin sa medical review center.

Nang ipinatupad ang enhanced community quarantine o ECQ noong nakaraang taon, kaagad na tinawagan ni Rabiya ang kanyang kaibigan na nurse na nagtatrabaho sa isang ospital sa Maynila para kamustahin ang kalagayan nito. Sa kanyang social media post, ibinahagi ni Rabiya ang pagpugay sa mga frontliners na kanyang tinawag na “silent heroes.”

“Thank you for sacrificing a lot of things just to make sure everything will be under control. Thank you for having the bravest and kindest souls. We are all praying for your health and safety,” sabi ni Rabiya.

Malapit sa puso ni Rabiya ang mga medical frontliners kaya naman hindi na kataka-taka na ginawa niyang adbokasiya ang pagproteksyon sa sarili para maprotektahan sila. Kamakailan, nagsama-sama muli si Rabiya at iba pang kasalukuyang reyna ng MUP na sina first runner-up Bella Ysmael, third runner-up Pauline Amelinckx, at fourth runner-up Billie Hakenson para itaguyod ang good hygiene bilang frontline defense laban sa COVID-19.

Sa patuloy pa rin na pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 sa buong mundo, ang good hygiene at tamang pag-sanitize ng mga kamay ay napakahalaga para malabanan at masugpo ang pandemya, kasabay ang pagsusuot ng face mask at face shield, at physical distancing.

Sina Rabiya, kasama ang dating Miss Universe third runner-up at ngayon ay MUP National director Shamcey Supsup-Lee, ay naglabas ng isang video na kung saan ibinahagi nila ang kahalagahan ng paggawa ng mga simpleng bagay tulad ng pagpapanatiling malinis ang mga kamay at iba pang mga bagay na madalas na hinahawakan bilang isa sa pinakamabisang paraan para maprotektahan ang sarili at iyong kapwa laban sa COVID-19.

“We all play a critical role in the fight against COVID-19. Good hand hygiene behavior is one of the most effective actions we can take to reduce the spread of viruses and infections. San Miguel Ethyl Alcohol takes the crown for my daily protection needs and I use it as part of my all-day frontline defense,” pahayag pa ni Rabiya.

Ang San Miguel Ethyl Alcohol ay natural at gawa sa sugarcane kaya ito ay ligtas na gamitin sa kamay at sa mga kagamitan sa bahay. Ang disinfecting formula nito ay pumapatay ng 99.99% germs at nagsisilbing proteksyon laban sa mga bacteria at viruses, habang ang moisturizing ingredients nito ay banayad at mabango sa balat.

Ang San Miguel Ethyl Alcohol din ang ipinamigay ng libre ng San Miguel Corporation (SMC) sa pamamagitan ng Ginebra San Miguel Inc. (GSMI) para sa mga frontliners nang nagkaroon ng kakulangan ng rubbing alcohol sa pagsisimula ng pandemya noong nakaraang taon. (Dondon Sermino)