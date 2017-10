Lote ng DTI sa Roxas Boulevard P1K ang renta sa 5-ektarya

Nangungupahan ang Department of Trade and Industry (DTI) ng P150 milyon kada taon para sa mga opisina nito sa Makati City pero pinauupahan naman nito sa halagang P1,000 lamang kada taon ang halos limang ektar­yang lupain na pag-aari ng gobyerno sa panulukan ng Roxas Boulevard at Sen. Gil Puyat Avenue (da­ting Buendia Avenue), sa Pasay City.

Dahil dito, pinakakansela ni Eastern Samar Rep. Ben Evardone sa DTI ang lease contract nito sa Philippine Exporters Confederation Inc. (PHILEXPORT) na ‘grossly disadvantageous o masyadong dehado at talo’ aniya ang gobyerno.

Maging ang Commission on Audit (COA) aniya ay pinuna na mas­yadong lugi ang naturang transaksyon sa panig ng gobyerno.

Binanggit ni Evardone na batay sa COA, ang 50-taong kontrata sa 4.9 ektaryang lupain na pag-aari ng gobyerno ay pinaupahan lamang ng halagang P1,000 kada taon.

Sa kabila nito ay bigo aniya ang PHILEX na i-develop at makapagtayo ng mga pasilidad sa nasabing property na maaaring magamit ng mga ahensya ng gobyerno katulad ng DTI na nagrerenta ng P150 milyon kada taon para sa mga opisina nito sa Makati.

Kaugnay nito, hinimok ni Evardone si Pa­ngulong Rodrigo Duterte na ipawalang bisa na ang Executive Order No. 289 na inilabas noong 1996 dahil ito ang nagsisilbing batayan ng P1,000 kada taon na upa ng PHILEXPORT sa naturang go­vernment property sa loob ng 50-taon at renewable kada 25-taon.

Nabatid na inisyu ang EO 289 bilang pagsuporta sa Republic Act No. 7844 o Export Development Act of 1994 na layuning palakasin ang Pilipinas bilang isang export-oriented na bansa.

“It would be to the advantage of the go­vernment and the general public if the property is taken back by the DTI and develop the same for its offices and other facilities that can be used for export promotions,” pahayag ni Evardone.

“Ginigisa ang bayan sa sarili niyang mantika dahil sa mababang renta, kung kaya masasabing ang transaksyon na ito ay ginawa para lang ang PHILEXPORT at MECI (Manila Exposition Complex Inc.) ay mapagbigyan ng property na ito,” dagdag ng kongresista. ()