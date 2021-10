Lote, kotse, scholarship: Cebu todo papremyo sa mga bakunado

Naglunsad ng bonggang-bongga na pang-akit sa pagbabakuna kontra Coronavirus Disease 2019 ang Cebu City government nang ianunsiyo nila ang kanilang incentive program para sa mga bakunadong residente simula Oktubre 18, ayon kay acting Mayor Michael Rama.

Sinabi ni Rama na kabilang sa mga papremyo ang P100,000 halaga ng gift certificates sa hotel accommodation, P100,000 na halaga ng scholarships, at P100,000 na halaga ng groceries. Bukod dito, meron din umano silang pa-raffle kung saan ang mananalo ay magkakamit ng house and lot at kotse.

“Maybe, Monday next we will launch our program incentivizing vaccination,” banggit ng acting mayor sa wikang Cebuano.

Nitong Setyembre, sinabi ni Rama na ang city government ay nagsapinal ng rollout ng incentive program, na ang layon ay mahikayat ang mga mamamayan na maturukan ng COVID-19 vaccine sa pamamagitan ng libreng bigas at mga raffle activity.

“Plus, raffle draws every two months with major prizes eligible to those fully vaccinated since we started in April,” aniya sa isang pahayag.

“Though private-public partnership, we are still working out for the prizes. Some have committed. We are looking at some gadgets and appliances, and perhaps car and house and lot in the finale,” dagdag ng opisyal. (Kiko Cueto)