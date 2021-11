Lorna, Osang sabik nang makaeksena si Sharon

Bongga ang pagbabalik sa “ASAP Natin ‘To” ng nag-iisang Megastar na si Sharon Cuneta noong Linggo kung saan bahagi siya ng sixth anniversary special ng teleseryeng “FPJ’s Ang Probinsyano.”

Pinangunahan niya ang pag-awit ng mga theme song nito na tumatak sa masa, kasama ang mga OPM hitmaker na sina Gary Valenciano, Erik Santos, Jed Madela, at Ogie Alcasid.

Kapansin-pansin na todo-bigay ang Megastar sa kanyang performance kaya naging usap-usapan din ito online. Dahil dito, naging trending topic din ang hashtag na #ASAPAngProbinsyano sa Twitter.

“Grabeng hype ginawa ng ASAP sa Ang Probinsyano! Well deserved naman kasi! Can’t wait to watch Julia Montes and Sharon Cuneta every night,” sabi ni @kapamilya4ever_.

Bago pa man ang enggrandeng “ASAP” number ni Ate Shawie, isa-isang nagbigay ng mensahe ang mga artista ng “FPJAP” sa kanya.

“Excited na excited na ang buong staff, crew at mga artist na makatrabaho ka. Sharon, enjoy the ride and welcome to the Ang Probinsyano family,” ayon sa ex niyang si Rowell Santiago.

“Isang napakalaking karangalan para sa amin na kami ang iyong makasama sa iyong kauna-unahang teleserye. Welcome sa nag-iisang Megastar, my idol, my ate-ninang, Ms. Sharon Cuneta,” sabi naman ni Ara Mina.

“Makakasama na namin ang kaisa-isang Megastar, si Ms. Sharon Cuneta-Pangilinan. Welcome to Ang Probinsyano,” saad ng beteranong aktor na si Jaime Fabregas.

Sina Michael de Mesa at Rosanna Roces naman ay excited din na makatrabahong muli si Sharon.

“Hi, Shawie! I’m so, so, so excited that we will be working together again and I’m sure sobrang excited din ang ating mga ka-Probinsyano,” sey ni Michael.

“Hi, Shawie, my lablab! Happy ako kasi magkakasama muli tayo and also kino-congratulate kita kasi first-ever teleserye mo [ito]. Alam kong masusundan ito ng mas marami pa,” sabi pa ni Osang.

Samantala, may pahabol ding mensahe ang batikang aktres na si Lorna Tolentino. Aniya, “Hi, sissy Shawie! Excited na akong makita ka and makasama kang muli. Welcome sa Ang Probinsyano!” (Dondon Sermino)