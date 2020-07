Lorna Kapunan kulong, multa ng P2.5M

Hinatulang guilty ng isang Manila court si Atty. Lorna Kapunan hinggil sa pahayag nito noong 2017 laban kay University of Santo Tomas Civil Law Dean Nilo Divina.

Nireklamo ni Divina si Kapunan dahil sa pahayag ng huli sa The Varsitarian, ang opisyal na student publication ng UST, na sangkot ito sa pagkamatay ni Horacio “Atio” Castillo III.

Sa naturang artikulo noong Oktubre 2017, sinabi ni Kapunan na “[Divina] should come forward and not be an obstructionist to justice.”

Sinentensiyahan ni Manila Regional Trial Court Branch 11 Judge Cicero Jurado Jr. si Kapunan ng hanggang 30 araw na pagkakakulong, at pagbayad ng P2.5 milyong danyos kay Divina.