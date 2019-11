Lorenzana pamumunuan ang ayuda sa mga nilindol

ITINALAGA ng Malacañang si Department of National Defense (DND) Secretary Delfin Lorenzana para pangasiwaan ang relief efforts at tiyakin ang seguridad at kaligtasan ng mga mamamayang sinalanta ng 6.5 magnitude na lindol sa ilang lugar sa Mindanao.

Sinabi ni Executive Secretary Salvador Medialdea na siyang tumatayong officer-in-charge ng bansa habang nasa Thailand si Pangulong Rodrigo Duterte, si Lorenzana ang punong katiwala sa mga ginagawa ngayong relief efforts ng gobyerno sa mga sinalanta ng lindol sa Central Mindanao.

Malubhang naapek­tuhan ang mga bayan sa North Cotabato at Davao del Sur kung saan maraming mga istraktura ang gumuho, at marami rin ang nasaktan at nasugatan.

“I have tasked Secretary Delfin Lorenzana, as head of the Department of National Defense and Martial Law Administrator, to lead all relief efforts, and to ensure safety and security of the public in the earthquake stricken a­reas of Mindanao,” ani Medialdea.

Pinayuhan ng Malacañang ang publiko na direktang makipag-ugna­yan sa DND at National Disaster Risk Reduction and Management Council (NDRRMC) para matiyak ang maayos na pagpapatupad ng relief efforts, kabilang na rito ang distribusyon ng relief goods at rescue ope­rations.

Pangunahing hinihi­ling ng mga naapektuhan ng lindol ay mga pagkain, tubig at tolda para may pansamantalang kanlungan ang mga residenteng nasira o nawasak ang mga bahay. (Aileen Taliping)