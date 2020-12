Lorenzana: Lahat tayo pwede maging ‘Rizal’

Pinaalala ni Defense Secretary Delfin Lorenzana na lahat ng mga Pilipino ay may potensyal na tumulong sa pagbuo ng isang mahusay na bansa.

“May this year’s commemoration of the life and heroism of Dr. Jose Rizal remind us of the great potential of every Filipino. Let us honor his memory by coming together to pave the way for a more peaceful, united, and strong nation for the current and future generations,” pahayag ni Lorenzana kasabay ng ika-124 death anniversary ni Jose Rizal.

Aniya, ang pagkamatay ni Rizal ay naging isang makapangyarihang inspirasyon ng mga Pinoy at nagresulta sa pagkakaroon ng isang bagong bansa. (SDC)