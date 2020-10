Lorenzana kay Parlade: Manahimik kung walang ebidensya

Pupulungin ni Defense Secretary Delfin Lorenzana ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict (NTF-ELCAC), partikular na si Armed Forces Southern Luzon Command (Solcom) chief Lieutenant General Antonio Parlade Jr., kaugnay sa mga naging pahayag nito hinggil sa ilang celebrity.

Sinabi ni Lorenzana na bukod kay Parlade, isasama niya si National Security Adviser Hermogenes Esperon.

“I am convening a meeting with these people, si General Parlade, si General Esperon saka member ng ELCAC,” ayon kay Lorenzana.

“Kasi ang vice chair ng ELCAC [ay] si Secretary Esperon eh, member lang ako doon. Because of this brouhaha na lumalaki, I think we should talk kung ano ba talaga ang magandang gawin,” dagdag niya.

Para kay Lorenzana, hindi dapat na basta-basta magsasalita ang mga opisyal ng militar kung wala namang ebidensya.

Sinabi pa ni Lorenzana na maganda ang binuo na NTF-ELCAC pero hindi dapat basta magli-link ng tao sa New People’s Army (NPA).

Kung wala umanong ebidensya tulad ni Parlade, mainam na manahimik na lang. (Kiko Cueto)