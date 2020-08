Lorenzana: Frontliner mga modernong bayani

Nagpugay si Defense Secretary at National Task Force on COVID-19 chairperson Delfin Lorenzana ang mga tinatawag niyang ‘modern day heroes’ na nagsasakripisyo para labanan ang nakakamatay na sakit.

Ngayon Araw ng mga Bayani, kinilala ni Lorenzana ang malaking sakripisyo ng mga doktor, nurse, sundalo, pulis at mga civil servant na anim na buwan nang humaharap sa laban ng bansa kontra sa pandemya.

Sinabi pa ng kalihim na sa kabila ng mga pagkukulang at sa dami ng kaso ay patuloy na nagsisilbi ang mga medical frontliner, na hindi alintana kahit matagal mawalay sa kanilang mga pamilya.

“The selflessness, dedication and bravery you have shown during this health crisis puts you in the same league as our national heroes who made the ultimate sacrifice in order to free our nation from foreign oppressors,” lahad ni Lorenzana.

Naniniwala naman ang opisyal na mapipigilan ang pagkalat ng Covid-19 sa Pilipinas sa nalalapit na panahon sa tulong ng mga frontliner. (Kiko Cueto)