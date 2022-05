Loren, Sonny susulutin! Imee ginagapang 2 puwesto sa Senado

Sa Hulyo 25 pa magsisimula ang 19th Congress pero ngayon pa lang ay dalawang posisyon sa Senado na ang tina-target umanong makuha ng kapatid ni presumptive President Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr na si Senadora Imee Marcos.

Una, interesado umano si Imee na makuha ang pangalawang pinakamataas na posisyon sa Senado, ang Senate President Pro Tempore na kasalukuyang hawak ni Senador Ralph Recto na magtatapos na ang termino sa pagsasara ng 18th Congress sa Hunyo 30.

Ang nasabing puwesto ay gusto ko ring hawakan ng nagbabalik Senado na si Antique Rep. Loren Legarda.

Subalit ayon kay Senador Sonny Angara, hindi pa naman ito napapag-usapan ng bubuuing bagong ma¬yorya sa Senado para sa 19th Congress.

“There are colleagues who expressed preference for that (Senate President Pro Tempore). I think Senator Imee said she wanted it initially, then Sen. Loren is also interested in the position,” sabi ni Angara sa isang forum sa Maynila.

Bukod sa posisyon ng Senate President Pro Tempore, isa pang gusto kunin ni Marcos ay ang chairmanship ng Senate Finance Committee na kasalukuyang hawak ni Angara.

Sabi ni Angara, bukas siya na ibigay ang chairmanship ng Senate finance committee kay Senadora Imee subalit kailangan umanong sundin ang prinsipyo ng “equity of the incumbent.”

“Sabi ko open naman ako dahil hindi naman, we don’t have an entitlement, wala naman tayong Torrens title sa mga committee natin. But at the end of the day, of course, it has to be acceptable to all of our members,” sabi ni Angara sa sa Kapihan sa Manila Bay forum.

“It is not a one-on-one arrangement kumbaga. It’s something na puwedeng pag-usapan. But at the end of the day it must be agreed upon by all the members of the majority,” paliwanag pa niya.

Ayon pa kay Angara, masaya siya kung maipagpapatuloy niya ang pamumuno bilang chair ng finance committee kung paiiralin ang paggalang sa ‘equity of the incumbent sa 19th Congress.

“I believe in that (equity of the incumbent) because narerespeto din ang seniority e. I’ve been nine years in the chamber. Tapos ‘yon, it’s a way of instilling order also pagkanirerespeto ‘yon,” ani Angara.

“Kasi ‘pag ni-rumble mo ang lahat, marami ang sasama ang loob. ‘Yong chairmen ng existing committees sasabihin bakit dahil nagpalit lang ng pinuno parang hindi nirespeto ‘yong trinabaho natin noong mga nakaraang mga taon,” diin pa niya. (Dindo Matining)