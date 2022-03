Loren sa bawat barangay kasado

Muling inilunsad ni 3-term at senatorial candidate Loren Legarda ang kanyang programang “LOREN sa Bawat Barangay” sa mas pinagandang serbisyo sa mga komunidad.

Ang LOREN (Livelihood Opportunities to Raise Employment Nationwide) ang unang inilunsad ni Legara noong una siyang tumakbo sa pagka-senador noong 1998 kung saan siya nanguna.

Layunin ng programa na pag-isahan ang iba’t ibang sektor at local government agencies sa pagbuo ng mas maraming trabaho, pagnenegosyo at pagpapaunlad ng oportunidad para sa mga tao.

Sabi ni Legarda, muli niyang binuhay ang program para matiyak ang lahat ng programa ng gobyerno ay makarating sa bawat barangay sa bansa.

“When I ran in 1998, my battle cry was ‘LOREN sa Bawat Barangay’ as a way for me to reach out to our people and understand their needs. Twenty years later, we already have laws that aim to provide employment and livelihood opportunities,” sabi ni Legarda.

Ang mga batas na ito ay kinabibilangan ng Magna Carta for Micro, Small and Medium Enterprises (MSME), the Barangay Livelihood and Skills Training Act, atPublic Employment Service Office (PESO) Act.

“I hope to continue giving importance to the barangays. Naniniwala ako na ang pinaka-epek¬tibong exit plan natin sa pandemyang ito ay dapat barangay-based ang ating mga programa,” ayon kay Legarda.

“Kaya aking pinupursige na maamiyendahan ang ating PESO law upang mailapit ang mga serbisyo ng PESO hanggang sa barangay level at mas mapadali pa ang paghahanap at pagbibigay ng trabaho, isinama na rin natin ang pag-tutulak ng entrepreneurship upang magkaroon ng sariling hanapbuhay at pagkakakitaan ang mga mamamayan,” dagdag pa niya. (Dindo Matining)