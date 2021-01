Loren Legarda naging commercial model ng toothpaste

Alam niyo ba na bago sumikat bilang mamamahayag at mambabatas, naging commercial model din ng isang brand ng toothpaste sa telebisyon si Deputy Speaker Loren Legarda.

Kwento ni Legarda sa panayam sa Politiko Live show na “Balitaan at Kumustahan” ni Jon Ibañez nitong Lunes, sa edad na 15-anyos ay bumida siya sa Close-Up Commercial noong 1975.

“Hindi ko maikakaila at ako’y proud na ako po’y 15 years old noong magkatrabaho na, kumikita na,” ani Legarda.

Nadiskubre raw siyang commercial model habang naglalaro siya ng jackstone sa bahay ng pinsan niya sa Malabon nang dumating ang mga taga-J. Walter Thompson, isang advertising company.

Para raw iyon papirmahin ang pinsan niya bilang commercial model pero nang makita siya ng mga taga- J. Walter Thompson ay pinangiti siya at saka binigyan ng calling card.

Maliban sa TV commercial ay nakuha rin si Legarda sa print ad ng iba’t ibang produkto kabilang na ang mga cosmetic product.

Pero hindi lang ito ang naging trabaho ni Legarda.

Sa parehong panayam, nilahad niya na matapos maka-graduate ng broadcast journalism sa University of the Philippines ay agad itong sumabak sa trabaho at sa edad na 20s sari-saring hanapbuhay ang kanyang pinasok.

Aniya, kabilang sa mga naging trabaho nito noon ay tindera ng mga damit.

Una siyang nag-apply sa Channel 9 at sa pag-aakalang hindi siya nakapasa dahil matagal siyang hindi tinawagan, naghanap siya ng mga day job.

Nagbenta rin siya ng mga overrun na damit sa Malabon, nagtinda sa tiangge at nagkaroon ng betamax store.

“Nagtrabaho ako ng day job, marami akong day job. Isang ad agency, nag-account executive din ako. Nagbenta pa ako ng mga damit, ng mga overrun na mga damit sa Malabon, nagtitinda ako sa tiangge at nagkaroon pa ako ng parang betamax store ng mga pelikula rental sa bahay ko sa Malabon tapos nag-apply ako sa ad agency, ako’y naging account executive, all at 21 years old,” pahayag ni Legarda.

Kalaunan ay tinawagan na siya ng Channel 9 at kinuhang newscaster/reporter. (Issa Santiago)